Misteriozna spiralna svjetlost iznad Hrvatske uznemirila građane: Astronom pojašnjava o čemu se točno radi

Misteriozan spiralni svjetlosni trag koji se vidio na nebu iznad Hrvatske, posljedica je lansiranja SpaceX-ove rakete Falcon 9, uzrokovana kontroliranim ispuštanjem viška pogonskog goriva iz drugog stupnja rakete dok kruži oko Zemlje. Taj fenomen se događa kada drugi stupanj izvrši deorbitalno sagorijevanje ili izbacivanje goriva nakon postavljanja korisnog tereta u Zemljinu orbitu.

Vjerojatno je bila riječ o drugom stupnju misije NROL-57 za američki Nacionalni ured za izviđanje (NRO),koja je lansirana iz baze američkih svemirskih snaga Vandenberg u Kaliforniji. Ta je misija obilježila 450. lansiranje rakete Falcona 9 i postavila rekord povrata Spacex-ovih boostera. Pojedinosti o korisnom teretu ostaju tajne. Misija je lansirana 20. ožujka.

Sve navedeno za Zimo.hr je potvrdio i domaći astronom Ante Radonić.

To je događaj koji se viđa u drugim dijelovima svijeta sad već ne tako rijetko, no to je rijedak prizor iznad našeg neba. To se dogodilo za vrijeme druge orbite, drugog stupnja Falcon 9 rakete oko zemlje, pojasnio je Radonić.

Kako nastaje taj spektakularni spirali trag na nebu:

1. Ventilacija zaostalog goriva – nakon završetka svoje misije, drugi stupanj može ispustiti preostali tekući kisik (LOX) i RP-1 (raketni kerozin) kako bi spriječio nekontroliranu eksploziju prilikom ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu, koje se obično događa nekoliko dana nakon lansiranja.

2. Kontrolirano okretanje – Kako bi se stabilizirao u svemiru, drugi stupanj se često vrti dok ispušta višak goriva. To gibanje stvara simetričan, spiralni oblak plina.

3. Osvjetljenje sunčevom svjetlošću – Ako se događaj dogodi na velikim visinama nakon zalaska sunca ili prije izlaska sunca, sunčeva svjetlost i dalje dopire do ispuštenih plinova, čineći ih sjajnim i pojavljuju se kao svijetla spirala koja se širi na noćnom nebu. otud i tako spekakularan pogled na taj događaj.

Te su spirale posebno vidljive u zoru ili u sumrak zbog kontrasta između osvijetljenog plina i tamnijeg neba. Slični učinci primijećeni su iz drugih svemirskih misija, uključujući one NASA-e i Roscosmosa.

Za vrijeme ispuštanja goriva, drugi stupanj rakete se vrti, ispušta višak goriva i izgara pri ponovnom ulasku u Zemljinu atmosferu te to izgleda poprilično efektno, rekao je na kraju Radonić.

Na naš upit za komentar oko reakcija građana vezanih za teoriju zavjere "kontrole vremena", Radonić nije dao nikakav komentar. Naime tu se nema ništa ni za komentirati, barem ništa utemeljeno na znanosti ili činjenicama.