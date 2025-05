Infobip se pohvalio: Za svoje će AI kapacitete koristiti Nvidijino superračunalo

Infobip je objavio kako će implementirati rješenje američke tvrtke Nvidia u svoju infrastrukturu podatkovnih centara. Točnije, radi se o superračunalu Nvidia DGX B200 koji, kako ističu, predstavlja značajni korak naprijed u jačanju Infobipovih AI kapaciteta.

Infobip će ovo superračunalo koristiti za projekt IPCEI-CIS, inicijativu Europske unije usmjerenu na razvoj komunikacijske platforme nove generacije radi jačanja europske konkurentnosti. Cilj projekta je zaštita digitalnog suvereniteta Europe osiguravanjem bolje usklađenosti s propisima EU o zaštiti podataka i transparentnosti.

Kombinacija značajki CpaaS (Communications Platform as a Service) i CCaaS platformi (Contact Center as a Service ) s umjetnom inteligencijom nudi snažne alate za poboljšanje korisničkog iskustva. Prema podacima analitičke tvrtke Gartner, do 2028. godine generativna umjetna inteligencija pokretat će konverzacijsku korisničku podršku u 80 % tvrtki.

Sustavi Nvidia DGX B200 imaju osam grafičkih procesora Nvidia Blackwell, memoriju grafičkog procesora od 1,4 TB, kao i dva procesora Intel Xeon pete generacije. Superračunalo služit će kao akcelerator specijaliziran za obučavanje i izvođenje zaključaka uz pomoć umjetne inteligencije.

Započinjemo s korištenjem sustava Nvidia DGX B200 čije ćemo mogućnosti iskoristiti za projekt IPCEI-CIS. Sustav nam omogućuje napredak u području razvoja i implementacije našeg modela umjetne inteligencije, što će rezultirati isporukom bržih i učinkovitijih rješenja te daljnjim jačanjem naše poziciju lidera na polju inovacije i tehnologije, rekao je Damir Prusac, Infobipov potpredsjednik za istraživačka partnerstva.

Globalne komunikacijske platforme suočavaju se s rastućim zahtjevima za sigurnim, učinkovitim i skalabilnim rješenjima umjetne inteligencije, dodao je Carlo Ruiz, potpredsjednik za poslovna rješenja u tvrtki Nvidia. Platforma DGX, koja se temelji na arhitekturi Nvidia Blackwell, pruža performanse i fleksibilnost potrebne za rješavanje najsloženijih zadataka umjetne inteligencije, te pomaže inovatorima poput Infobipa da ubrzaju razvoj i implementaciju transformativnih rješenja za novu generaciju digitalnih komunikacija.