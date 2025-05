Jazz stiže na male ekrane: Oh! Jazz i United Group donose ekskluzivni glazbeni sadržaj u regiju

Oh! Jazz, vodeća globalna audiovizualna platforma posvećena isključivo jazzu, i United Group, vodeći telekomunikacijski i medijski operator u jugoistočnoj Europi, s ponosom najavljuju novo partnerstvo koje gledateljima u Sloveniji, Hrvatskoj i Bugarskoj od 20. svibnja na male ekrane donosi najbolje od svjetskog jazza, dok se početak prijenosa u Grčkoj očekuje ubrzo.

Ovom suradnjom, Oh! Jazz postaje dostupan svim TV pretplatnicima United Groupa. Uz 24-satni linearni jazz kanal, korisnicima je na raspolaganju bogata videoteka na zahtjev, kao i Oh! Jazz aplikacija s više od 300 koncerata, pažljivo odabranim listama za reprodukciju i intervjuima s renomiranim glazbenicima.

TV kanal Oh! Jazz i katalog video sadržaja na zahtjev dostupan je bez naknade svim TV pretplatnicima United Groupa, uključujući i EON TV korisnike, u promotivnom razdoblju u trajanju od 30 dana.

Osim vrhunskog jazz sadržaja iz cijeloga svijeta, cilj partnerstva je i povezivanje lokalnih jazz klubova i glazbenika s globalnom publikom. United Group i Oh! Jazz zajednički će raditi na promociji lokalne produkcije te pružanju međunarodne vidljivosti na sve snažnijoj jazz sceni jugoistočne Europe.

Kako bi obilježili početak suradnje, Oh! Jazz 30. svibnja svim United Group korisnicima donosi ekskluzivni prijenos Gala specijala prvog Flamenco Jazz Festivala Japan 2025. Riječ je o koncertu snimljenom u najstarijem zen hramu u Japanu, koji spaja flamenco ritmove i jazz improvizaciju u jedinstveni glazbeni doživljaj.

Oduševljeni smo partnerstvom s United Groupom, kojim širimo dostupnost Oh! Jazz platforme na jugoistok Europe. Ova suradnja ne samo da omogućuje publici pristup vrhunskim jazz nastupima iz cijeloga svijeta, već i osnažuje lokalne talente i klubove, povezujući ih s globalnom publikom. To je odraz naše zajedničke posvećenosti obogaćivanju kulturnog krajolika i podršci jazz zajednici u cijelom svijetu, izjavio je Jesús Perezagua, osnivač i CEO Oh! Jazza.

Veselimo se što partnerstvom s Oh! Jazzom našim gledateljima donosimo bogatstvo i raznolikost svjetske jazz scene. Spajajući naš regionalni doseg s njihovim vrhunskim sadržajem i umjetničkom vizijom, ljubiteljima glazbe u regiji nudimo nešto zaista posebno, a pritom i dajemo snažnu podršku lokalnoj jazz kulturi, istaknula je Suzana Radošević, Direktorica upravljanja sadržajem United Groupa.

Oh! Jazz je osnovan s ciljem podrške i razvoja globalne jazz zajednice. Značajan dio svake pretplate direktno se usmjerava umjetnicima i partnerskim klubovima, čime se pomaže očuvanju kultnih prostora i održavanju kreativnih zajednica. Kroz promociju koncerata, suradnju s festivalima i nedavno pokrenutom glazbenom izdavačkom kućom Oh! Jazz, platforma nastavlja ulagati u budućnost jazza.