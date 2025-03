Znanstvenici upozoravaju na negativne posljedice pretjeranog korištenja ChatGPT-a

Svi oni koji često koriste ChatGPT i druge AI chatbotove vjerojatno su više puta ostali iznenađeni kada im je umjetna inteligencija riješila neki problem ili im je u par sekundi obavila posao za koji bi im trebalo više sati, ako ne i više dana istraživanja. Iako korištenje ChatGPT-a uvijek nosi opasnost od halucinacija, odnosno izmišljanja podataka pa je potrebno biti oprezan pri korištenju ovih asistenata, AI alati mnogima su danas postali neizostavni pri poslovanju i koriste ih doslovno svakog dana.

Norvežanin u šoku nakon razgovora s AI: ChatGPT tvrdi da je ubio svoju djecu i završio u zatvoru

No kako se obično kaže - svega što je previše, nije dobro. A jedno istraživanje pokazalo je istu stvar i za AI chatbotove, odnosno njihovo pretjerano korištenje.

Istraživanje su proveli znanstvenici MIT Media Laba koji su tijekom razdoblja dužeg od četiri tjedna pratili gotovo tisuću osoba, odnosno način na koji oni koriste ChatGPT. Pokazalo se da oni koji pretjeruju u korištenju umjetne inteligencije mogu postati emocionalno ovisi o tim alatima, odnosno kako su to objasnili u studiji, može doći do ovisničkog ponašanja i kompulzivnog korištenja koje na kraju rezultira negativnim posljedicama kako za fizičku, tako i za psihosocijalnu dobrobit.

Pad povjerenja u vlastite odluke

Takvi korisnici često su od ChatGPT-a tražili ideje i savjete te pomoć oko ideja i drugog oblika kreativnog stvaranja, odnosno oko stvari koje su ljudi, prije nego se pojavio ovaj chatbot, morali sami raditi. Tako su se morali sami posvetiti rješavanju problema, odnosno pronalaženju najboljeg i najkreativnijeg rješenja za taj problem. Sada se čini kako više niti ne pokušavaju sami doći do tog rješenja, već se za svaku sitnicu okreću umjetnoj inteligenciji.

To u jednu ruku može biti pozitivno, pogotovo kratkoročno jer u kratko vrijeme možete obaviti posao za koji je prije bilo potrebno više sati, no dugoročno dolazi do negativnih učinaka. Ljudi jednostavno postaju ovisni o AI, što među inim, može dovesti i do pada povjerenja u vlastite odluke. Umjesto toga, te se odluke ostavljaju umjetnoj inteligenciji.

Provedeno istraživanje točnosti AI tražilica: Rezultati su prilično iznenađujući

Također, jedan od potencijalnih rezultata takve ovisnosti na kraju može biti gubitak slobode odlučivanja ljudi, zbog čega znanstvenici s MIT-a kažu kako su potrebna daljnja istraživanja koja bi se pozabavila tim problemom.

Iako je ideja da bi tehnologija mogla razmišljati umjesto vas, rješavati vaše probleme i donositi (dobre) odluke u samo nekoliko sekundi itekako primamljiva, dovodi se u pitanje svrha postojanja takvih radnih mjesta. To i je jedan od strahova brojnih zaposlenika jer, ako će tehnologija biti brža, bolja i učinkovitija od njih, više nije pitanje hoće li oni postati višak, već je jedino pitanje kada će dobiti otkaz.

Izvor: Business Insider