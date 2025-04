Problemi za korisnike WhatsAppa: Samo jedna fotografija može izazvati kaos

Iz WhatsAppa upozoravaju na ranjivost njihove platforme koju bi hakeri mogli iskoristiti za ubacivanje malwarea i dobivanje udaljenog pristupa računalima korisnika. Malware se širi putem slika i datoteka za koje korisnici nemaju razloga posumnjati da su maliciozne, a njihovim otvaranjem mogu upasti u velike probleme.

Ono što odmah treba naglasiti jest da ta ranjivost nije otkrivena u mobilnim aplikacijama za Androide i iPhone, već u aplikaciji za osobna računala. Ugroženi su tako svi koji koriste WhatsApp za Windowse, a iako su iz Mete upozorili na taj problem, nije poznato je li do sada došlo do njegova iskorištavanja. Iz WhatsAppa kažu da nemaju dokaze za to, no to ne znači da netko nije već pronašao i iskoristio taj propust.

Stručnjaci pozivaju na oprez

S obzirom na to da mnogi na WhatsAppu primaju desetke slika dnevno u različitim grupama, teško da će posumnjati kako bi neka od tih fotografija mogla skrivati malware.

Većina ljudi dio je nekih grupa na WhatsAppu gdje se slike često dijele i upravo u su takvim situacijama ovakve ranjivosti opasne, komentirao je za The Independent Adam Pilton, stručnjak za kibernetičku sigurnost kompanije CyberSmart.

Zbog te opasnosti korisnici trebaju biti jako oprezni s fotografijama koje dobivaju na WhatsAppu, ali trebaju biti oprezni i s njihovim daljnjim dijeljenjem. Problem je što, ako dobiju neku fotografiju, pogotovo od prijatelja ili iz grupe u kojoj često komuniciraju, teško mogu prepoznati da je riječ o slici koja krije nekakav malware. Slanjem takvih slika u nove grupe malware bi se počeo masovno širiti i jedina dobra vijest je što su ugroženi samo korisnici verzije WhatsAppa za Windowse, ne i mobitele. Ipak, iako većina toj platformi pristupa na smartphoneu, mnogi su instalirali aplikaciju i na svoja računala i tako komuniciraju s prijateljima.

Da je riječ o velikom problemu, slaže se i sigurnosni konzultant Adam Brown. Ovo je prilično gadna ranjivost za korisnike, komentirao je novinarima The Registera i objasnio kako bi se maliciozni privitak mogao iskoristiti za krađu podataka i identiteta, pokretanje i širenje malwarea te druge opasne radnje. Upozorio je: Svi bi trebali biti oprezni kada otvaraju privitke, čak i od ljudi koje poznaju, a posebno bi na oprezu trebali biti korisnici WhatsAppa koji koriste tu aplikaciju na Windowsima.

Izvor: The Independent