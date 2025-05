Reakcije analitičara i javnosti na Trumpovu prijetnju Appleu: "To će iPhone učiniti samo skupljim"

Apple bi se mogao suočiti s carinom od 25% na iPhone uređaje prodane u SAD-u, ako ta kompanija ne preseli proizvodnju u SAD, zaprijetio je američki predsjednik Donald Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Već odavno sam obavijestio Tima Cooka iz Applea da očekujem da će njihovi iPhonei koji se prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama biti proizvedeni i sastavljeni u Sjedinjenim Državama, a ne u Indiji ili bilo gdje drugdje. Ako to ne bude slučaj, Apple mora platiti carinu od najmanje 25% SAD-u. Hvala vam na pažnji u vezi s ovim pitanjem, napisao je Trump u navedenoj objavi.

Prema izvješću CNBC-a, više od 80% Appleove proizvodnje i dalje se odvija u Kini, no u tijeku je djelomično prebacivanje u Indiju zbog rastućih trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine. Apple je ranije izbjegao carine zahvaljujući izuzeću koje je Trump odobrio za pametne telefone.

TCNBC navodi da bi Apple morao potrošiti oko 27,6 milijardi eura tijekom tri godine kako bi preselio samo 10% svog opskrbnog lanca u SAD.

Analitičar Appleova opskrbnog lanca Ming-Chi Kuo napisao je na platformi X što smatra da bi bio najbolji korak za Apple. „Što se tiče profitabilnosti, za Apple je puno isplativije podnijeti udarac carine od 25% na iPhonee prodane na američkom tržištu nego vraćati proizvodne linije iPhonea u SAD“, poručio je.

Korisnici na platformi X oštro su kritizirali Trumpov prijedlog, neki bez dlake na jeziku. Ovaj tip je je*eni idiot, napisao je jedan korisnik. Drugi su potez nazvali još jednim udarcem američkom narodu.

If Apple built iPhones in the US, no one could afford to buy them. This guy is a fucking moron. pic.twitter.com/tv3Y9gwRmB

To će iPhone učini samo skupljim, smatra pak još jedan korisnik platforme X.

This isn’t NEARLY high enough if you want to push production to the US. Which isn’t going to happen. This just makes iPhones more expensive.



He has no idea what he’s doing. https://t.co/dSx63LwiN2