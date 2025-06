Što znamo o zloglasnoj aplikaciji koja je godinama bila glavni alat svjetskog kriminala, a koriste ju i u Hrvatskoj?

Godinama se aplikacija Sky ECC reklamirala kao najsigurnija mobilna aplikacija za poruke na svijetu, nudeći korisnicima gotovo potpunu digitalnu nevidljivost putem modificiranih telefona. No iza tog obećanja privatnosti krila se drugačija stvarnost - globalna kriminalna komunikacijska mreža toliko razgranata da je, kada su je vlasti konačno uspjele probiti 2021. godine, razotkrila skrivenu infrastrukturu nasilja, krijumčarenja i korupcije koja se protezala preko više kontinenata.

Razvila ju je kanadska tvrtka Sky Global, aplikacija Sky ECC (ECC označava “Eliptičku krivuljnu kriptografiju”), a nudila je modificirane pametne telefone bez mikrofona, kamera, GPS-a i pristupa internetu. Korisnici su mogli komunicirati isključivo putem aplikacije Sky ECC, koja je omogućavala end-to-end šifrirane poruke s automatskim brisanjem i “panic” funkcijom za trenutno brisanje svih podataka. Pretplate su koštale oko 1.000 eura za šest mjeseci, a tvrtka se hvalila čak i nagradom od 4 milijuna dolara onome tko bi mogao probiti njihovu enkripciju.

Iza fasade privatnosti krila se jeziva stvarnost

No, to nije bio alat za nevine, obične korisnike. Kako pokazuje istraga Mreže za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP), velika većina od oko 170.000 korisnika Sky ECC-a bili su teški kriminalci, koji su s povjerenjem koristili tu aplikacijju za koordinaciju svega, od pošiljki kokaina do likvidacija.

Uređaji su se distribuirali putem namjerno neprozirne mreže preprodavača. Na vrhu su bili distributeri s bezazlenim imenima, poput primjerice Global Wireless Solutions, koji su uređaje slali nižerangiranim preprodavačima, koji su često sami bili kriminalci.

Šifrirane poruke Sky ECC-a postale su krvotok europske kriminalne ekonomije, a sama aplikacija je na neki određeni način odavala dojam društvene mreže za zločince, s jezivo eksplicitnom komunikacijom. Tamo se neometano dogovarao mito, krijumčarske rute i ubojstva, jer su kriminalci vjerovali u neprobojnost aplikacije.

Veliki pad kriminalne mreže

No početkom 2021. to se povjerenje urušilo. Policijske agencije u Belgiji, Nizozemskoj i Francuskoj, uz potporu Europola i kanadskih vlasti, uspješno su hakirale mrežu Sky ECC-a. Presreli su više od milijardu poruka, od kojih je gotovo polovica dešifrirana unutar nekoliko tjedana. Uslijedile su koordinirane racije diljem Europe. Samo u Belgiji, više od 1500 policajaca pretraživalo je domove, luke i urede, otkrivši sve od laboratorija za drogu do korumpiranih carinika povezanih s korisnicima aplikacije Sky ECC.

Direktor Sky Globala, Jean-François Eap, javno je tvrdio da nije znao tko koristi aplikaciju, navodeći da je stvorena kako bi se štitila privatnost u doba masovnog nadzora. No istražitelji su pronašli interne komunikacije koje sugeriraju da su Eap i njegov tim namjerno izbjegavali nadzor ili provjeru korisnika. Francusko tužiteljstvo optužilo je njega i više od 30 suradnika za udruživanje u kriminalnu organizaciju i pranje novca. Američki FBI izdao je nalog za uhićenje Jeana-Françoisa Eapa temeljen na Zakonu o reketarenju (RICO). Sky Global je ugašen ubrzo nakon toga.

Balkan jedno od najvećih žarišta

Karta objavljena u sklopu istrage OCCRP-a pokazuje gdje je korištenje Sky ECC-a bilo najraširenije. Najviše aktivnih korisnika, više od 18.000, zabilježeno je u Belgiji i Nizozemskoj, posebno u okolici luke Antwerpen, poznate kao središta trgovine kokainom. Druga žarišta uključuju Francusku, Njemačku i dijelove srednje i istočne Europe, s izraženim klasterima na Balkanu, posebno u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, gdje su telefoni Sky ECC-a bili ključni za nasilne mreže organiziranog kriminala. Manje koncentracije zabilježene su u Kolumbiji, na Bliskom istoku i u Sjevernoj Americi.

Posljedice djelovanja kriminalne mreže kroz Sky ECC se još uvijek osjećaju. Dešifrirane poruke Sky ECC-a već su dovele do stotina uhićenja i presuda diljem Europe. U Finskoj je razbijena poznata narkomreža, u Francuskoj su chatovi korišteni kao dokazi u slučajevima ubojstava, a u Hrvatskoj je u tijeku i nova akcija USKOK-a vezana za kriminalnu mrežu koja je koristila aplikaciju Sky ECC.

Neodgovorena pitanja

Sky ECC postao je tako simbol napetog odnosa između enkripcije i kriminala. Kako se šifrirane aplikacije sve više šire u digitalnom dobu, slučaj Sky ECC-a postavlja važna pitanja - gdje završava privatnost, a počinje odgovornost? I kako tehnologija koja je stvorena da štiti nevine, može biti spriječena da ne padne u ruke zločinaca?