EU se budi iz AI sna, u tome im pomaže "rock-zvijezda" AI industrije

Tehnološka revolucija se budi u Europi, a središta iz kojih dolazi su Pariz, Berlin i London. U središtu tih zbivanja je izvršni direktor Nvidije Jensen Huang, koji je prošli tjedan obišao europske prijestolnice kako bi promovirao koncept "suverenog AI-ja", ideju koju zastupa od 2023. godine. Njegova poruka je jasna i glasi da Europa mora razviti vlastitu AI infrastrukturu utemeljenu na svojim jedinstvenim jezicima, povijesti i vrijednostima, ili riskirati trajnu ovisnost o američkoj tehnologiji.

Uložit ćemo milijarde ovdje ... ali Europa mora brzo zakoračiti u AI, rekao je Huang u Parizu, ističući potrebu za hitnim djelovanjem EU-a. Istovremeno, britanski premijer Keir Starmer najavio je ulaganje od 1,18 milijardi eura za povećanje domaće računalne moći, istaknuvši da Velika Britanija mora postati stvaratelj AI-ja, a ne njegov korisnik. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovio je isti stav, nazvavši AI infrastrukturu našom borbom za suverenitet.

Njemačka se priključila inicijativi nakon što su Nvidia i Deutsche Telekom najavili planove za izgradnju europske AI cloud platforme. Njemački kancelar Friedrich Merz povezao je projekt s digitalnim suverenitetom i gospodarskom budućnošću najvećeg europskog gospodarstva.

Buđenje autsajdera i 18,6 milijardi eura težak odgovor EU-a

Unatoč navedenim obećanjima, Europa i dalje znatno zaostaje za vodećim igračima Ai industrije. Njenim cloud uslugama dominiraju američki divovi poput Microsofta, Amazona i Googlea. Francuski startup Mistral, jedan od rijetkih istaknutih europskih aktera, udružio se s Nvidijom kako bi izgradio domaći podatkovni centar s 18.000 najnovijih Nvidia AI čipova.

Nema razloga zašto Europa ne bi imala tehnološke prvake, poručio je 31-godišnji Arthur Mensch, direktor Mistrala. Zajedničku ambiciju s nvidijom nazvao je gigantskim snom.

Kako bi nadoknadila zaostatak, EU je u veljači objavila plan izgradnje četiri „AI gigatvornice“ ukupne vrijednosti 18,6 milijardi eura. Neimenovani europski dužnosnik rekao je za Reuters da je Huang pristao dodijeliti dio Nvidia čipova za podršku tom projektu.

Cijena suvereniteta

Ipak, energija ostaje veliki izazov. Podatkovni centri već sada troše 3 posto električne energije u EU, a očekuje se značajan porast te potrošnje u budućnosti. Veliki igrači ulažu od 9,3 do 14 milijardi eura po tromjesečju u svoju infrastrukturu. Tko si to u Europi točno može priuštiti? upitao je Pascal Brier iz Capgeminija, partnera Nvidije i Mistrala. Ipak, naglašava: To ne znači da ne trebamo ništa učiniti, dodao je na kraju.