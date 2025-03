Položen kamen temeljac za izgradnju Centra gaming industrije u Novskoj

U Poduzetničkoj zoni Novska svečano je položen kamen temeljac za izgradnju Centra gaming industrije, strateškog projekta od nacionalne važnosti koji će dodatno pozicionirati Hrvatsku na europskoj gaming sceni. Kamen temeljac položili su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, uz prisustvo brojnih visokih dužnosnika, gospodarstvenika te predstavnika gaming zajednice.

Kako je istaknuto, Centar gaming industrije prostirat će se na gotovo 9 hektara u Poduzetničkoj zoni Novska, a ova prva faza obuhvaća izgradnju prometnica, zgrade fakulteta, studentskog doma, sportskih terena, energane te drugih infrastrukturnih objekata. Nositelji projekta su Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, uz partnere Sisačko-moslavačku županiju, Razvojnu agenciju SIMORA i Grad Novsku. Projekt se financira iz Fonda pravedne tranzicije, a ukupna vrijednost prve faze iznosi 38.657.181,00 eura.

Ravnateljica Javne ustanove Regionalni koordinator SMŽ, Andreja Šeperac, istaknula je važnost projekta za razvoj gospodarstva i obrazovanja.

Nalazimo se na mjestu budućeg kružnog toka gaming industrije. Imat ćemo studentski dom, zgradu fakulteta, sveobuhvatne sportske sadržaje, a uskoro se nadamo i početku druge faze, kada ćemo izgraditi zgradu inkubatora. Ovaj projekt će pridonijeti razvoju gospodarstva u ovoj regiji. Zahvaljujem mladim ljudima koji ovdje rade, stvaraju i zapošljavaju, kao i Gradu Novskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji, Zavodu za zapošljavanje, Ministarstvu, Središnjoj agenciji te svima nama. Želim nam što više sunčanih dana i da se za dvije godine ponovno vidimo i prošetamo kroz zgradu fakulteta i studentskog doma, istaknula je.

Župan Sisačko-moslavačke županije, Ivan Celjak, naglasio je kako ovaj projekt predstavlja novi zamah za cijelu županiju.

Dugo smo gledali vizualizacije i animacije Centra gaming industrije u Novskoj, a sada one postaju stvarnost. Zaista smo u posljednjim godinama zajedničkim naporima puno postigli od izrade glavnog projekta do dobivanja građevinskih dozvola, osiguravanja financijskih sredstava kako bismo došli do današnjeg početka gradnje kampusa. Iskoristit ću ovu priliku i zahvaliti predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, Vladi RH na izravnoj suradnji, partnerstvu i punoj podršci ovom projektu od samog početka jer da nije bilo toga, ne bismo osigurali financijska sredstva koja su ključna za ovaj projekt. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali i koji će sudjelovati u realizaciji ovog projekta, od same ideje do danas, ali i u budućnosti jer vi gradite Novsku i Sisačko-moslavačku županiju za buduće generacije.

Predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković, osvrnuo se na nacionalni značaj projekta i podršku Vlade njegovoj realizaciji.

Izuzetno mi je drago da je upravo Sisačko-moslavačka županija koja je prošla kroz brojne teške i negativne situacije u posljednjih 30-ak godina, postala predvodnik gospodarske i obrazovne transformacije okrenute budućnosti. Ovaj gaming centar nastavak je vašeg dosadašnjeg rada. Prepoznali ste nišu u obrazovanju jer se već školuju mladi programeri koji su uključeni u projekt koji će privući mlade poduzetnike i dinamizirati Novsku i cijelu županiju. Hvala vam na angažmanu, vjerujem da ste okrenuli novu stranicu i krenuli u pravom smjeru. Ovaj projekt podupiremo koristeći sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju, prvi put u tako velikom iznosu – oko 38 milijuna eura za prvu fazu, a slijedi i zahtjevnija druga faza. Drago mi je da je projekt nastao kao rezultat ideja ljudi koji su iskoristili prilike iz EU fondova za stvaranje inkubatora i privlačenje mladih u start-upove. Kad sam prvi put vidio ovaj projekt, izgledao je poput igrice, a sada postaje stvarnost. Novska će postati županija predvodnik u tom području. Lokacija je izvrsna, brzo se dolazi do vas, a s velikim brojem zainteresiranih mladih, vjerujem da će početni broj zaposlenih biti samo početak.

Dodatnu simboliku događaju dalo je i polaganje vremenske kapsule, koju su predali Josipa Bencek iz start-upa GROW i Dominik Cvetkovski iz start-upa ANIQ, mladi poduzetnici koji su svojim radom i uspjesima dali značajan doprinos razvoju gaming industrije u Novskoj.