Predstavljena platforma koja maloljetnicima pomaže ukloniti neovlašteno podijeljene intimne fotografije i videa

Svima bi trebala biti dobro poznata rečenica - ono što je jednom objavljeno na internetu, tamo ostaje zauvijek. U prijevodu, sve što se jednom objavi na društvenim mrežama, u grupama za dopisivanje ili na različitim internetskim stranicama, teško se može u potpunosti izbrisati.

Pa što onda pojedinci mogu napraviti ako netko, bez njihovog znanja i dopuštenja, objavi njihovu eksplicitnu fotografiju na internetu?

Upravo bi u tome trebao pomoći alat Take It Down, koji je predstavljen u sklopu obilježavanja #BoljiOnline dana. Kako je istaknuto tijekom predstavljanja, alat je namijenjen prvenstveno maloljetnim žrtvama online seksualne iznude.

Postojanje eksplicitnog sadržaja na internetu može biti izrazito zastrašujuće i traumatizirajuće, osobito za mlade osobe. Uz inovativan alat Take It Down, koji omogućava maloljetnicima da povrate kontrolu nad svojim digitalnim identitetom i smanje posljedice seksualne iznude, osnažujemo njihov položaj. Vjerujemo da je ovo važan iskorak u borbi protiv elektroničkog nasilja, pružajući žrtvama mogućnost uklanjanja neovlašteno podijeljenog sadržaja. Svaka žrtva zaslužuje podršku i zaštitu. Zato pozivamo sve koji su se našli u situaciji nedobrovoljnog dijeljenja intimnih fotografija da se obrate Centru za sigurniji internet putem anonimne help linije 0800 606 606 i zatraže pomoć, savjete i podršku te policiji, istaknuo je Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i CSI-ja.

Platformu Take It Down, razvio je američki National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), a omogućava maloljetnicima uklanjanje neovlašteno podijeljenih intimnih sadržaja sa širokog spektra online platformi. Kako bi platforma bila što jednostavnija za upotrebu i hrvatskim korisnicima, prevedena je na hrvatski jezik.

Ponosni smo što smo sudjelovali u prijevodu i prilagodbi ovog alata na hrvatski jezik, čime smo omogućili njegovu dostupnost i našim građanima. Osim što pruža izravnu pomoć žrtvama, Take It Down donosi novu dimenziju u zaštiti djece i mladih na internetu, a naša suradnja s američkim Nacionalnim centrom za nestalu i zlostavljanu djecu dodatno nas inspirira u nastojanjima da sustavno unaprijedimo mehanizme zaštite najranjivijih u digitalnom prostoru, poručio je Ramljak.

Kako cijeli postupak funkcionira? Dovoljno je posjetiti platformu Take It Down i odabrati fotografiju ili video zapis koji se nalazi na mobilnom uređaju, a za koji postoji sumnja da je neovlašteno objavljen ili podijeljen. Platforma će tom zapisu dodijeliti jedinstveni digitalni otisak, nazvan hash vrijednost, ako su na fotografijama i videozapisima prikazane osobe mlađe od 18 godina u intimnim situacijama. Online platforme potom mogu koristiti hash vrijednosti za otkrivanje tih fotografija ili videozapisa na svojim uslugama i ukloniti taj sadržaj. Sve to se odvija bez da fotografije ili videozapisi napuštaju uređaj ili da ih itko pregledava. Samo će se hash vrijednost proslijediti NCMEC-u.

Ako online platforma detektira fotografiju ili videozapis na svojoj javnoj ili nešifriranoj usluzi koji odgovara hash vrijednosti, može poduzeti mjere za ograničenje širenja tog intimnog sadržaja. Naravno, postoji mogućnost da online platforme neće moći u potpunosti ukloniti sadržaj koji je već objavljen u prošlosti, ali će pokušati ukloniti što više.

U sklopu #BoljiOnline dana proslavljen je i prvi rođendan savjetovališta Centra za sigurniji internet pri čemu su predstavljeni rezultati djelovanja savjetovališta i aktivnosti u okviru projekta #BoljiOnline u protekloj godini. Tako je u 2024. posjećeno 115 škola diljem Hrvatske te je organizirano 77 događanja posvećenih sigurnosti na internetu.

U A1 Hrvatska vjerujemo da digitalni svijet može i mora biti sigurno mjesto za sve korisnike, a posebno za djecu i mlade. Kao telekom koji omogućava pristup internetu, svjesni smo ne samo njegovih prednosti, već i izazova koje donosi. Zato već više od deset godina surađujemo s Centrom za sigurniji internet kako bismo podizali svijest o odgovornom korištenju digitalnih tehnologija i razvijali alate koji pružaju konkretnu podršku korisnicima. Platforma #BoljiOnline jedan je od načina na koji ostvarujemo taj cilj – kroz edukaciju, prevenciju i inovativna rješenja koja doprinose sigurnijem digitalnom okruženju. Protekla godina donijela je značajne pomake, od otvaranja CSI savjetovališta u Zagrebu, organiziranja CyberGuard konferencije, do pokretanja chatbota #BOB, digitalnog asistenta koji pomaže korisnicima u sigurnijem korištenju interneta. Sigurnost na internetu zajednička je odgovornost, a mi u A1 Hrvatska ostajemo predani pružanju rješenja koja pomažu korisnicima da zaštite svoju privatnost i budu sigurniji online. Nastavit ćemo s ulaganjima i suradnjama koje digitalni svijet čine boljim i sigurnijim za sve, izjavio je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija.