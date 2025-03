RECENZIJA Huawei FreeArc - slušalice koje ostaju na ušima i u najizazovnijim trenutcima

Huawei je pred koji mjesec predstavio svoje nove bežične slušalice koje su nešto drugačije od onih na koje smo navikli gledati u ponudi ovog kineskog branda. Za razliku od FreeBuds serije koja podrazumijeva bežične slušalice koje ulaze u ušni kanal i FreeClip serije koja zahtjeva stavljanje slušalice na ušnu školjku, nove, FreeArc slušalice stavljaju se na samo uho i zapravo ne ulaze u ušni kanal.

Zašto je to važno? Ako se među onima koji ne vole da vam nešto ulazi u uši ili jednostavno nikad ne možete pronaći odgovarajuću veličinu nastavaka kako bi vam slušalice savršeno sjele u uho, ove slušalice mogle bi vam riješiti taj problem. Također, mogle bi biti izvrstan izbor za sve one koji vole slušati glazbu ili podcaste dok trče, jer će slušalice ostati u uhu, a istovremeno neće stvoriti "zvučni vakuum" i tako isključiti trkača od svijeta oko njega.

Oblik koji prati uho

Huawei FreeArc - 3 (Foto: Zimo)

No, krenimo od početka. Same Huawei FreeArc slušalice dolaze u nešto većoj kutiji koja služi kao punjač nego što smo naviknuli do sad. Razlog za to je njihova veličina i oblik. Samo kućište za punjenje na prvi pogled podsjeća na puder za kožu, pa se nemojte iznenaditi ako u ženskoj torbi zamijenite ta dva predmeta.

U kućištu su smještene dvije slušalice, koje uz klasičan dio koji ulazi do ulaza u ušni kanal i sadrži minijaturni zvučnik, ima i stražnji dio koji je svojevrsna protuteža i stavlja se iza uha. Povezani su nikal-titaniumskom vezom koja podnosi savijanje i izvijanje bez pucanja. U Huaweiju kažu kako su testirali tu strukturu na više od 20 tisuća simuliranih ciklusa nošenja i zadržala je svoj oblik. Mi smo bili daleko od tog broja, ali tijekom testiranja nismo imali nikakvih problema s izvijanjem i vraćanjem u prvotni oblik.

Ono što bi nekima moglo stvarati problem je kombinacija ovih slušalica i naočala. Naime, kad stavljate FreeArc na uši, stavljate ih s gornje strane gdje se uho spaja s lubanjom. No, na tom istom mjestu dolaze i nosači naočala (ako i kad ih nosite). Ako su vam ti nosači malo deblji (kao što je slučaj kod sunčanih naočala), a vaše uho malo manje, dolazi do "gužve" zbog koje nošenje može biti nešto neugodnije. Mekani silikon kojim su slušalice presvučene ublažit će tu neugodu, a nakon nekoliko minuta nošenja naviknut ćete se i na težinu.

Huawei FreeArc - 1 (Foto: Zimo)

Otporne na kišu

Huawei se, kao i kod svojih drugih slušalica, odlučio omogućiti kontrole dodirom, no u slučaju FreeArca to je malo nezgodno. Ako sjedite u uredu, vjerojatno ćete bez problema pogoditi točku koja je potrebna da biste promijenili pjesmu, no ako to pokušate raditi dok trčite, može biti malo nezgodno. Pogotovo jer morate povući po slušalici gore ili dolje kako biste pojačali ili stišali glazbu. Ali, ako koristite pametni sat, većinu tih gesti možete obaviti na njemu. Ili malo vježbati s gestama na slušalicama.

Pozitivno je što imaju IP57 razinu zaštite, što znači da mogu preživjeti i trčanje po kiši, ali i, u teoriji, tuširanje. Nismo isprobali, ali prema specifikacijama ako ih baš ne zalijevate vodom, trebale bi biti u redu.

Iskustvo slušanja sadržaja na FreeArcu je zapravo veoma ugodno. Opremljene su neodimijskim željeo-boronskim magnetima koji pojačavaju bas i jasnoću. Kombinacija hardvera i softvera (značajki koje možete podesiti u aplikaciji) rezultira ugodnim iskustvom slušanja kako glazbe, tako podcasta, ali i jasnim zvukom tijekom telefonskog poziva.

Huawei FreeArc - 4 (Foto: Zimo)

Za diskretno "ignoriranje"

Iako se radi o slušalicama koje su "otvorenog dizajna", Huawei je ugradio "Reverse Sound Waves System" sustav koji će se pobrinuti za to da ono što slušate ostane samo u vašim ušima, a ne "curi" u okoliš.

Tijekom testiranja u uredskim uvjetima, kad postoji određena razina buke, slušalice su se pokazale kao izvrstan odabir. Mogli smo slušati glazbu, ali i bez problema čuti kad nas je netko od kolega oslovio imenom ili nas nešto pitao. Isto tako, tijekom telefonskog razgovora, sugovornika smo dobro čuli, a i on nas, bez prenošenja okolne buke.

No, testiranje u javnom prijevozu pokazalo je potencijalne probleme s ovakvim slušalicama koje nemaju opciju poništavanja buke. Naime, dok je razina okolišne buke bila umjerena, mogli smo bez problema slušati omiljeni podcast. Ali kad se u javnom prijevozu zagužvalo i k tome je ušla grupa glasnih srednješkolaca, odustali smo od slušanja podcasta. Jednostavno je bilo previše teško razumijeti riječi. Slušanje glazbe i dalje je bilo izvedivo, ali uz višu razinu glasnoće.

Trajanje baterije nešto je kraće nego što smo naviknuli kod Huaweija. Prema specifikacijama slušalice bi trebale imati oko 7 sati autonomije i još 21 sat s punjenjem u kućištu (ukupno 28 sati). Naše je iskustvo da to jako ovisi o tome što se sluša i s kakvim opcijama (glasnoća, postavke i slično), ali možete računati na sigurnih šest sati baterije. Veliki je plus što podržavaju brzo punjenje. Tako da ćete s 10 minuta punjenja dobiti dodatna tri sata slušanja. Taman da "preživite" kraj radnog vremena i put kući.

Punjač nije uključen u kutiji (samo USB-C) kabel, ali ih možete puniti pomoću bilo kojeg punjača za pametni telefon ili priključivanjem na računalo.

Huawei FreeArc - 2 (Foto: Zimo)

Vrijedne isprobavanja

Ostali smo ugodno iznenađeni udobnošću ovih slušalica i njihovom izdržljivošću. Ako tražite slušalice koje ćete moći koristiti i u uredu, bez onog neugodnog "samo trenutak da isključim glazbu" kad vas kolega nešto pita, ovo su slušalice za vas. Isto su se pokazale kao veoma dobar suputnik tijekom trčanja i drugih sportskih aktivnosti.

Da, voljeli bismo da imaju fizičku tipku ili dvije, pa da ne moramo s mokrim rukama tražiti pravu točku kako bismo se javili na poziv ili pojačali pjesmu. Definitvno ih možemo i moramo preporučiti svima onima koji traže bežične Bluetooth slušalice, a ne vole da im slušalice ulaze u ušni kanal i u potpunosti blokiraju vanjske zvukove.

Dodamo li tome trajanje baterije (i brzo punjenje) te elegantan dizajn, Huawei FreeArc definitivno su slušalice koje treba isprobati.