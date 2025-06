Redovito vježbanje smanjuje smrtnost od ovog oblika raka za čak 37 posto

Mnogi pacijenti oboljeli od raka debelog crijeva pitaju se kako zadržati bolest pod kontrolom nakon kemoterapije. Jedno ključno istraživanje sada nudi uvjerljiv odgovor na to pitanje, a taj odgovor glasi da - strukturirana tjelesna aktivnost, pažljivo nadzirana i podržana, može značajno produžiti život.

Tjelesna aktivnost dala zapanjujuće rezultate

Justin Stebbing, profesor biomedicinskih znanosti na britanskom Sveučilištu Anglia Ruskin, u analizi za The Conversation ističe rezultate međunarodnog ispitivanja Challenge, randomiziranog kontroliranog istraživanja objavljenog u časopisu New England Journal of Medicine i predstavljenog na godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu.

U istraživanju je sudjelovalo 889 pacijenata s rakom debelog crijeva iz šest zemalja. Jedna skupina primala je standardnu skrb nakon kemoterapije, dok je druga sudjelovala u trogodišnjem programu mentorstva koji je uključivao prilagođene planove vježbanja i redovite sastanke s fitness stručnjacima. Rezultati su bili zapanjujući: vježbanje je smanjilo povrat bolesti za 28% i smrtnost za 37%.

Prema Stebbingu, 90% ljudi koji su vježbali ostalo je bez raka pet godina, u usporedbi sa samo 74% onih koji nisu vježbali.

Dosljednost u vježbanju je ključ

Sudionici iz skupine koja je vježbala najčešće su hodali žustro po 45 minuta, četiri puta tjedno. Započeli su lagano, uz podršku u obliku dvotjednih, a kasnije mjesečnih susreta s trenerima. Ta stalna podrška pokazala se ključnom za dugoročnu dosljednost u vježbama.

Manje ozljede prijavljene su nešto češće u skupini koja je vježbala (19%) nego u kontrolnoj skupini (12%), no znanstvenici su ih ocijenili upravljivima i daleko manje važnima u usporedbi s velikim dobrobitima za preživljenje pacijenata.

Stebbing navedeno istraživanje naziva prvim snažnim dokazom da tjelesna aktivnost, ne samo da korelira s boljim ishodima, već izravno poboljšava stope preživljavanja kod pacijenata oboljelih od raka.

Jasan put naprijed

Kako znanstvenici nastavljaju istraživati utjecaj vježbanja na inzulinski odgovor, upalu i imunološku funkciju, uzorci krvi iz ispitivanja Challenge mogli bi jednog dana voditi prema individualiziranim tretmanima za vježbanje. Do tada, Stebbing naglašava ono najbitnije. Kretanje je važno, ali pravi oblik i u pravoj dozi, čini svu razliku, poručuje na kraju.