Zanimljivost ili prijetnja? Sunce pokazalo svoje "pravo lice"

Nešto čudno i upečatljivo događa se na površini Sunca. Široka crna praznina na površini Sunca u obliku usta zjapi prema ostatku Sunčeva sustava. Riječ je ogromnoj koronalnoj rupi širokoj kao pet planeta veličine Jupitera. No, iznad tih usta pojavile su se i oči.

Unatoč njezinu izgledu navedena pojava nije doslovna rupa. To je područje smanjene magnetske aktivnosti na površini Sunca koje otvara put za brze solarne vjetrove da izbace čestice u svemir. Za razliku od pjega na Suncu, te rupe nisu vidljive običnim svjetlom, već se u ekstremnom ultraljubičastom spektru prikazuju kao tamne mrlje zbog hladnije i rjeđe plazme. Slike tog lica na Suncu objavila je NASA.

Obrisi lica na Suncu

Trenutačno Sunce pokazuje upečatljivu iluziju, dvije koronalne rupe nalik očima na sjevernoj polutki i široku koronalnu rupu u obliku usta na jugu. Svako od tih očiju otprilike je veličine Jupitera, a sve tri koronalne rupe aktivno izbacuju solarne čestice u Sunčev sustav.

Solarni vjetrovi koje stvaraju te rupe mogu izazvati geomagnetske oluje kad udare u Zemljino magnetsko polje, ali one obično nisu jake. Za razliku od izbacivanja koronalne mase (CME), koja je eksplozivna i vrlo ometajuća po Zemljino magnetsko polje, vjetrovi iz koronalnih rupa obično su blaži.

Rastuća solarna aktivnost

Prema Britanskoj meteorološkoj službi, sljedeće moguće pojačanje brzog vjetra dolazi iz koronalne rupe na južnom disku. Međutim, riječ je o niskoj pouzdanosti i vjerojatno će doći do slabe interakcije sa Zemljinim magnetskim poljem zbog lokacije te rupe. No, to će možda donijeti daljnje razdoblje pojačanih solarnih vjetrova, dodaju iz britanske meteorološke službe.

Prije samo nekoliko dana Zemlju je pogodila snažna geomagnetska oluja razine G4, uzrokovana CME aktivnošću. Kako se Sunce približava vrhuncu svog 11-godišnjeg ciklusa, znanstvenici očekuju nastavak aktivnosti, a s time možda i više čudnih lica. Za sada je to ipak više spektakl nego prijetnja.

