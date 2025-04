"Svemir je vrlo brzo rastuće strateško područje industrije gdje i male nacije, poput Hrvatske, mogu doprinijeti i potencijalno ostvariti značajan profit"

Kako će izgledati komuniciranje u budućnosti, koje će se tehnologije koristiti i hoće li Hrvatska pronaći svoje mjesto u tom novom svijetu, bile su samo neke od tema na HAKOM-ovoj tradicionalnoj konferenciji "Dan novih tehnologija".

Konferencija čiji je cilj spojiti domaće startupe i akademsku zajednicu s telekomunikacijskim operatorima, velikim tvrtkama, veleposlanstvima, ulagačima i državnim institucijama, kako bi zajednički mogli ostvariti sinergijske učinke i pokretati projekte, okupila je preko stotinu sudionika koji su kroz pet zanimljivih izlaganja mogli čuti o mogućnostima primjene novih tehnologija, a govorilo se i o razvoju satelitskih i lunarnih komunikacija i tehnologija, nadzoru satelita i Network API-ja.

Hrvatska je mala, ali ima ogroman potencijal

U uvodnom dijelu konferencije nazočne je pozdravio Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća HAKOM-a koji je istaknuo kako je pred Europskom Unijom imperativ da građanima osigura sigurne, pouzdane i brze mreže. Istaknuo je kako će za dostizanje ciljeva Digitalne Dekade biti potrebno korištenje svih tehnologija, pa tako i satelitskih mreža, samostalno ili u kombinaciji s 5G i 6G mrežama.

Sve veća cjenovna pristupačnost satelitskih komunikacija, uz masovnost uporabe, omogućuje nam seamless connectivity, odnosno neprekinutu povezivost. Daljnji razvoj D2D direct to device tehnologije omogućit će nam uporabu satelitskih komunikacija na našem mobilnom uređaju. To može značajno smanjiti digitalni jaz i za stanovništvo i za gospodarstvo u teže dostupnim i područjima slabo pokrivenim baznim postajama. Gledano geopolitički, satelitske i općenito svemirske komunikacije danas igraju izuzetno bitnu ulogu neovisno radi li se o znanstvenim projektima, komercijalnim komunikacijama ili posebnim državnim službama. Svemirska i satelitska komunikacijska suverenost postaju ključni pojmovi nacionalnih strategija ako se želi zauzeti ozbiljan međunarodni stav. Ovo potvrđuje i EU projekt IRIS2, kojim se pokušava odgovoriti brzom razvoju svemirskih tehnologija ostalih velikih svjetskih sila i osigurati državama članicama EU-a sigurnu i neovisnu povezanost kao temelj sigurnosti i uspješnog gospodarstva, istaknuo je u uvodnom dijelu Obuljen.

Osnivačica Orbitalyxa i voditeljica misije CroCube Daniela Jović održala je izlaganje na temu ˝Razgovor s Mjesecom: izazovi u lunarnim komunikacijama˝ tijekom kojega je govorila o lunarnim komunikacijama i izazovima u komunikaciji u dubokom svemiru te je prenijela iskustva iz nedavnih lunarnih misija i predstavila nadolazeća rješenja.

HAKOM je među prvim institucijama u Hrvatskoj koja je zaista prepoznala stratešku važnost svemirskih tehnologija. Ovo je poziv na buđenje: Europa se nalazi u složenoj geopolitičkoj situaciji i potreba za tehnološkim suverenitetom nikada nije bila veća. Hrvatska je mala, ali imamo pametne ljude i ogroman potencijal da napravimo konkretne korake i budemo dio te budućnosti. Vrijeme je da podignemo ljestvicu i zauzmemo svoje mjesto u europskom svemirskom ekosustavu, naglasila je.

Mali sateliti promijenili su svemirsku ekonomiju

Jaan Praks, profesor na Aalto sveučilištu u Finskoj, govorio je o tome kako su mali sateliti promijenili svemirsku ekonomiju te o važnosti svemirske infrastrukture za tehnološki napredna društva, istakavši kako razvoj svemirskog sektora započinje već na sveučilištu, na projektima koje vode studenti.

Svemir je vrlo brzo rastuće strateško područje industrije gdje i male nacije mogu doprinijeti i potencijalno ostvariti značajan profit. Štoviše, to državi donosi visoko profitabilne poslove u izvoznom sektoru. Puno će se infrastrukture preseliti u svemir kako bi se omogućila visokoindustrijalizirana budućnost, istaknuo je Praks.

Osnivač Pulsar Laboratories-a Ante Medić podijelio je svoja iskustva u razvoju električnog pogona za satelite budućnosti u vrlo niskoj zemljinoj orbiti te je prezentirao kako pomoću električnog pogona postići bolju iskoristivost vrlo niske zemljine orbite za snižavanje latencije u komunikaciji sa satelitima i ostale benefite koje takva tehnologija donosi.

Svemir i svemirska industrija su industrije budućnosti sa ogromnim potencijalom za rast te i male tvrtke imaju priliku sa inovativnim proizvodima uključiti se na taj vlak, čak i iz male države poput Hrvatske, naglasio je Medić.

Helena Librenjak i Erwin Greilinger iz Evidena, predstavili su SkyMon NG - sustav za dinamičko praćenje ponašanja posljednje generacije satelita vrlo visoke propusnosti (VHTS - very high throughput satellites).

Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo i čast sudjelovati u konferenciji na temu novih tehnologija. Danas smo svjedoci velikih inovacija u domeni svemirske industrije, kako u korištenju tehnologija poput AI tako i u novim tipovima HTS satellita. Naša najnovija dostignuća u razvoju proizvoda otvaraju put za sigurnije, skalabilnije i učinkovitije sustave. Ovi pomaci ključni su dok se suočavamo sa kompleksnostima trenutne geopolitičke situacije, gdje je sigurna, suverena i pouzdana komunikacija važnija nego ikad, poručila je Librenjak.

Direktorica za poslovanje s telekomima u Infobipu i članica Upravnog odbora udruženja Mobile Ecosystem Foruma Viktorija Radman govorila je o radikalnoj promjeni u svijetu komunikacija uslijed razvoja mrežnih API-ja (Network APIs) i GSMA Open Gateway inicijative.

Satelitske komunikacije i otvoreni mrežni API-ji su novi, inovativni vidovi ustaljenih tehnologija koji se mogu kombinirati i pružiti mnoge koristi kako poslovnim, tako i privatnim korisnicima. Mrežni API-ji su napose jednostavan način za integraciju niza telekomunikacijskih usluga koje su vrlo korisne u različitim granama, od bankarstva i online trgovine, do industrijskih aplikacija. Već vidimo kako satelitski i zemaljski pružatelji usluga surađuju i na taj način stvaraju osnovu za daljnji uspjeh te sam uvjerena da će se taj razvoj nastaviti i pokretati ekosustav koji otvara mnoge prilike u telekomunikacijskoj industriji, naglasila je Radman.

Nakon izlaganja uslijedila je panel rasprava na temu ˝Fly me to the moon“ koja je uključila sve predavače, koji su još jednom naglasili važnost sigurne i neovisne povezanosti kao temelja sigurnosti, ali i uspješnog gospodarstva.