Znanstvenici riješili najveći problem baterija električnih vozila u zimskim uvjetima?

Električna vozila bi konačno mogla biti spremna za hladnoću. Inženjeri sa Sveučilišta u Michiganu (UM) stvorili su novi dizajn baterije koji drastično poboljšava brzinu punjenja i čuva domet, čak i u vrlo hladnim zimskim uvjetima.

Tradicionalno, baterije električnih vozila se pune sporije i gube kapacitet na niskim temperaturama. Prekrivanje litijem, odnosno nakupljanje koje nastaje kada litijevi ioni ne mogu učinkovito ući u anodu baterije, postaje vjerojatnije po hladnom vremenu, tijekom brzog punjenja ili pri visokoj napunjenosti. Ta oplata ne samo da usporava punjenje, već i pogoršava trajanje baterije i njezinu sigurnost.

Punjenje EV baterije traje 30 do 40 minuta čak i za agresivno brzo punjenje, a to se vrijeme povećava na više od sat vremena zimi. To je bolna točka koju želimo riješiti, ističe Neil Dasgupta, izvanredni profesor strojarstva i znanosti o materijalima i inženjerstva na UM-u, te koautor studije objavljene u časopisu Joule.

Impresivni rezultati

Tim s UM-a primijenio je 20-nanometarski sloj litij borat-karbonata za zaštitu anode, uparen s dizajnom elektrode s laserskim uzorkom. Zajedno, takva konfiguracija omogućuje litij-ionskim baterijama da se pune do 500% brže, čak i na -10°C. Punjenje baterije sad može trajati manje od 10 minuta.

Zadržavanje kapaciteta također je impresivno, jer su baterije s navedenim premazom zadržale 97% svog kapaciteta nakon 100 brzih punjenja.

Kompatibilnost proizvodnje

Ono što je ključno u svemu tome, jest da ta nova tehnologija ne zahtijeva reviziju postojeće proizvodne infrastrukture.

Ovaj pristup zamišljamo kao nešto što bi proizvođači baterija za električna vozila mogli usvojiti bez većih promjena u postojećim tvornicama, kaže Dasgupta.

Na koncu, spomenuta inovacija bi mogla biti prekretnica za korištenje električnih vozila u hladnijim regijama, konačno rješavajući jednu od posljednjih velikih prepreka za vozače, kad je riječ o mogućnosti cjelogodišnje vožnje električnih vozila.



Izvor: The Drive