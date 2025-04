Bliži se jedan od najvažnijih trenutaka za Teslu: Analitičari su skeptični, a investitori nestrpljivi

Stvari za Teslu u posljednje vrijeme ne idu baš u smjeru u kojem se to Elon Musk nadao. Iako je njena tržišna vrijednost i dalje višestruko veća od konkurenata na automobilskom tržištu, ona se od kraja prošle godine prepolovila, a kompanija se nalazi pred brojnim izazovima. Od kritika upućenih Musku i vandaliziranja pa čak i paljenja Teslinih trgovina i automobila do puno većeg problema - kineskih kompanija koje su postale iznimno konkurentne.

Objavljeni podaci o prometnim nesrećama robotaksija: Sada je jedna stvar potpuno jasna

Ono što bi u budućnosti trebalo katapultirati vrijednost Tesle nisu sami automobili, već autonomija i robotika. Musk je već za lipanj ove godine najavio pokretanje robotaksi servisa, odnosno servisa autonomnih vozila koje će putnike prevoziti u Austinu u Teksasu, no kako je već travanj, pitanje je hoće li u tome uspjeti. S obzirom na to da je Musk poznat po davanju ambicioznih rokova koje je često nemoguće ispuniti pa se njegovi proizvodi i usluge odgađaju godinama, nitko se neće iznenaditi ako prođe lipanj, a Tesla još ne predstavi svoj servis u tom gradu.

Pritisak na Teslu sve veći

Zbog spomenutih izazova, pritisak na Teslu sve je veći. Kako prodajne brojke više nisu zadovoljavajuće, investitori se nadaju nekom velikom uspjehu i dostignuću na polju autonomne tehnologije i robotaksi servisa. S obzirom na to da Musk budućnost Tesle povezuje s robotaksi servisom, jasno je kako će njegovo predstavljanje biti jedan od najvažnijih trenutaka za kompaniju.

No koliko je Tesla zaista daleko od takvog servisa, teško je reći. Kompanija već koristi opcije asistenta u vožnji (autopilot i FSD) koje su bazirane na kamerama i naprednom softveru, no kada su te opcije uključene, ruke moraju biti na volanu. Kako je objasnio profesionalni vozač za konzultantsku kompaniju fokusiranu na automobilsko tržište AMCI Testing, Guy Mangiamele, Teslin FSD brojne stvari u vožnji odrađuje “nevjerojatno dobro”. No ono što je problematično jest da svaka pogreška može biti kobna te netko može biti ozlijeđen ili čak poginuti. A ne treba niti spominjati što bi se dogodilo u takvom slučaju i što bi to značilo za buduće Tesline ambicije na ovom tržištu.

Tehnologija još nije spremna

Upravo zato investitorima je od velike važnosti da prvi čovjek kompanije bude maksimalno uključen u rad tvrtke i njene najvažnije projekte. Iako se Musk do sada pokazao nevjerojatan kada je u pitanju multitasking, ali ne između vođenja brojnih projekata, već između vođenja različitih kompanija, čini se kako je angažman u DOGE-u kap koja je prelila čašu.

Vrijednost dionica je u velikom padu, ali Musk uvjerava da najbolje za Teslu tek dolazi

Umjesto da razmišlja o otkazima državnim službenicima i politici, investitori zahtijevaju da se Musk posveti Tesli i vođenju kompanije jer stvari trenutačno ne izgledaju dobro. Upravo bi zato lansiranje servisa robotaksija trebalo povećati povjerenje investitora u kompaniju, kao i utjecati na rast cijena dionice

Prema nekim analitičarima i stručnjacima ove industrije, poput Sama Abuelsamida, “nema dokaza” kako je Teslina tehnologija dosegla stupanj razvoja da bi joj se u potpunosti moglo prepustiti upravljanje automobilima bez ljudskog nadzora. Iako u većini slučaja nema problema s upravljanje, u nekim situacijama, čak i onima u kojima je prije bez problema upravljala vozilom, može pogriješiti, što znači da nije spremna za cestu, objašnjava Abuelsamid.

S obzirom na to da je ostalo još samo dva mjeseca do planiranog predstavljanja, bit će zanimljivo vidjeti što će Musk reći o robotaksi servisu - hoće li ga zaista predstaviti ili možemo očekivati novu odgodu.

Izvor: CNBC