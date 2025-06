Hrvatski IT sektor nastavlja rasti i zapošljavati

IT sektor u Hrvatskoj nastavlja rasti u svim segmentima, developeri, programeri i slična zanimanja su i dalje među najtraženijima i sigurno će se tako i nastaviti, poručeno je u četvrtak s tehnološke konferencije .debug.

Konferencija se održava 12. i 13. lipnja u organizaciji magazina Bug, glavnog pokrovitelja A1 Hrvatske te brojnih sponzora, okupivši više od dvije tisuće domaćih i stranih sudionika, većinom IT stručnjaka.

Po broju sudionika, programu, sadržaju i pratećoj izložbi proizvoda i usluga 50-ak domaćih ICT tvrtki i banaka, .debug je najveća tehnološka konferencija u Hrvatskoj, ali i regiji. Kroz više od 100 predavanja 60-ak predavača u dva dana će obraditi sve aktualne teme sektora, od umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, mogućnosti zapošljavanja i investiranja u sektoru i druge, kazao je direktor konferencije Dragan Petric.

Najvećom prednosti konferencije označio je okupljanje domaće IT zajednice, u kojoj trenutno, a u odnosu na lani, djeluje puno novih tvrtki, koje su globalno prepoznate.

Scena se vrlo dinamično mijenja, nove tvrtke se pojavljuju i njih je puno više nego onih koje nestaju, što je dobro, kao i mogućnosti zapošljavanja. Potražnja za IT kadrovima stalno raste i uvijek ih nedostaje, a priče o otkazima dolaze iz tvrtki koje su izgubile tržište, naglasio je Petric.

Osnivač i direktor osječke tvrtke Orqa (koja se godinama uspješno razvija i širi po svijetu s razvojem dronova) Ivan Jelušić također ističe da u IT sektoru unatoč promjenama i dalje stabilno rastu i prihodi i zapošljavanje.

Od razvoja startup tvrtki do ozbiljnih velikih kompanija, hrvatski IT sektor se stalno dokazuje i na globalnom tržištu na kojemu ima dobru poziciju. Hrvatska je prepoznata i kao zemlja talenata, gdje se mogu naći dobri stručnjaci raznih profila. IT sektoru stalno raste udjel u BDP-u i sigurno nije više neprimjetan nego itekako potreban sektor svim drugima, smatra Jelušić.

I predsjednik uprave telekoma A1 Hrvatska Dejan Turk naglasio je dinamičnost IT/ICT sektora te važnost prilagodbe trendovima.

U IT sektoru važnu ulogu ima i stalno obrazovanje, koje se u Hrvatskoj, po riječima Hrvoja Josipa Balena sa Sveučilišta Algebra Bernays, također stalno razvija i poboljšava.

Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja već tri godine nudi vaučere za besplatno obrazovanje, pa i za IT i razna digitalna zanimanja. Važno je da to ljudi iskoriste i da osigurani novac ne propadne, poručio je Balen.

O svom karijernom putu, uspjesima, ali i početnim greškama na .debugu je govorio poznati IT poduzetnik Damir Sabol, koji je sada na čelu softverskog inženjerskog tima Googlea u Zagrebu.