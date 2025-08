Domaće, a svjetsko: Njihovi proizvodi možda ne izgledaju visokotehnološki, ali u sebi skrivaju napredni hardver i softver

Kad su dvojica prijatelja prije 35 godina odlučila pokrenuti svoju tvrtku i proizvoditi plugove za ralice i posipače soli, nisu mogli ni sanjati u što će se njihova tvrtka pretvoriti u budućnosti.

RASCO nije tvrtka za koju mnogi znaju u Hrvatskoj. Nisu često u medijima, ne nalaze se u velikom gradu, ne proizvode proizvode koje svako kućanstvo treba. No njihove čistilice održavaju čistoću brojnih hrvatskih, ali i svjetskih gradova, brinu se za prohodnost zrakoplovnih pista tijekom zime čak i u dalekoj Kini, a posljednjih godina i probijaju se i na tržišta na kojima vladaju puno veći i poznatiji igrači. Primjerice, u SAD i Australiju.

Iako bi netko mogao reći da strojevi koji čiste ulice nisu baš visokotehnološki proizvod, grdno bi se prevario. Jer u RASCO-vim čistilicama, ne samo da se nalaze napredni čipovi i sustavi za nadzor, već rade i na čistilicama na pogon - vodikom.

S obzirom na to da ove godine slave 35 godina rada, iskoristili smo priliku i porazgovarali s Mariom Štefanecom, članom uprave RASCO-a.

Kad netko na ulici vidi vaše čistilice, teško da će pomisliti kako su to visoko tehnološki proizvodi. No, u vašim čistilicama veliku ulogu igra kako računalni hardver, tako i softver. Možete li nam reći malo više o tome?



RASCO svoj uspjeh temelji na 35 godina ulaganja u znanje, ljude i proizvode. Počeli smo skromno, naši prvi proizvodi bili su snježni plugovi i posipači s jednostavnim, no preciznim, upravljanjem količinom soli koja se baca na prometnicu. Razvojem tehnologije posipanja prometnica i razvojem sustava upravljanja posipanjem, danas kontrolna jedinica za upravljanje radom posipača svoj rad temelji na GPS koordinatama koje dobiva direktno od satelita i postavkama posipanja koje ovise o trenutnom stanju prometnice.

Lynx i MUVO vozila, kruna našeg proizvodnog portfelja, velik su iskorak u kompleksnosti proizvoda koje je RASCO sposoban osmisliti i proizvesti. Upravljanje motorom s unutrašnjim sagorijevanjem te sustavima kočnica, upravljanja kotačima, suspenzije i radnih funkcija čistilice zahtijeva specifična znanja koja potječu iz autoindustrije. Kad motor s unutrašnjim sagorijevanjem zamijenimo visokonaponskom baterijom ili pak vodikovom gorivom ćelijom, razina kompleksnosti takvog vozila prelazi razinu kompleksnosti prosječnog automobila. Stoga veliku pažnju poklanjamo razvoju pouzdanih programskih i sklopovskih rješenja koja su zadovoljavaju sve norme i standarde vezane uz sigurnost i pouzdanost vozila koje razvijamo. Prije 35 godina bilo je važno prvenstveno imati dobre konstruktore i stručnjake za hidrauličke sustave, dok danas bez eksperata za sustave za rad u stvarnom vremenu i inženjera koji znaju projektirati računalne sklopove ne možete niti razmišljati o ozbiljnom razvoju novih proizvoda.

S obzirom na to da su vaša vozila povezana na internet, kakva je situacija sa sigurnošću? Koliko su općenito takva komunalna vozila potencijalna ranjivost i opasnost za obične građane, ali i tvrtke/lokalne zajednice koje ih kupuju? O čemu trebaju oni voditi računa, a o čemu vi kao proizvođač?



Trend praćenja rada vozila s ciljem preventivnog sprečavanja i otklanjanja kvarova te pružanja dodatne vrijednosti korisnicima je iz autoindustrije migrirao i na radne strojeve i vozila specijalne namjene. Sustav koji koristimo za praćenje rada naših vozila doista omogućava pristup radnim parametrima i statusu vozila, no način koji ne ugrožava sigurnost vozača niti ostalih sudionika u prometu i koji je u potpunosti usklađen sa sigurnosnim normama koje su definirane za takve sustave. Sustav praćenja vozila je pasivan sustav, koji isključivo šalje podatke s vozila prema centralnom poslužitelju. Komunikacija u suprotnom smjeru nije moguća, što znači da ne možete slati podatke prema vozilu niti preuzeti udaljenu kontrolu nad vozilom. Takva funkcionalnost jednostavno nije implementirana niti podržana. Prikupljeni podaci o radu vozila ne sadrže nikakve osobne podatke korisnika vozila, niti bilježe ikakve podatke o ostalim sudionicima u prometu. Prati se isključivo rad internih sustava vozila kako bi se pravovremeno uočio potencijalni problem ili pak pojednostavnilo udaljeno dijagnosticiranje kvarova na vozilu.

Za sad svako vaše vozilo ima vozača, čovjeka koji sjedi za volanom i upravlja njime. No, s obzirom na to da se sve više govori o autonomnoj vožnji u automobilskoj industriji, kakvo je stanje kod vas? Hoće li čistilice uskoro autonomno čistiti naše ulice? Ili će se njima možda upravljati daljinski?



Prvi modeli cestovnih čistilica pojavili su se u drugoj polovici 20. stoljeća. Sve do tada ulice su se čistile na klasičan način, metlom i lopatom. Unatoč neupitnoj većoj učinkovitosti čišćenja prometnica korištenjem specijalnih vozila razvijenih upravo za tu namjenu, prošlo je dosta vremena od uvođenja do prihvaćanja novog načina pristupa čišćenju. Svaka tehnologija koja uzrokuje disrupciju mora proći dugotrajan period prihvaćanja. Osobno vjerujem da će autonomna vožnja osobnih, a nakon toga i teretnih, automobila biti riješena u slijedećih nekoliko godina. Sustavi koji postoje već danas su pouzdaniji vozači od većine ljudi jer imaju manje zabilježenih nezgoda na milijun prevezenih kilometara nego ljudski vozači. Za nekoliko godina vožnja automobila koji ima volan će biti pandan jahanju konja – danas je to sport, a prije nešto više od sto godina to je bila nužnost. Visoko pouzdana tehnologija će vrlo brzo biti dostupna, a koliko brzo će proliferirati u sve grane dnevnog života ovisi isključivo o regulativi.

Kad pričamo o komunalnim vozilima poput čistilica, proizvođači čistilica razvijaju samostalno autonomne sustave pomoći operateru, no potpuno autonomna vožnja će biti riješena unutar neke veće industrije, najizvjesnije industrije osobnih automobila, i nakon toga će se jednostavno preliti u ostale tržišne niše. Danas postoji nekoliko prototipnih rješenja autonomnih sustava za komunalna vozila, no niti jedno još uvijek ne može u potpunosti zamijeniti čovjeka za volanom. Aktivno pratimo kretanja i trendove u industriji, razvijamo vlastita rješenja i bit ćemo spremni za potpunu autonomiju kad za to dođe vrijeme.

Mario Štefanec (Foto: RASCO)

Umjetna inteligencija je promijenila način rada u brojnim industrijama. Kakvo je stanje kod vas? Koristite li umjetnu inteligenciju u svojim proizvodima? A u poslovanju unutar tvrtke?



Danas svi znaju ili su bar čuli za ChatGPT, najeklatantniji primjer kako nova tehnologija izuzetnom brzinom ulazi u sve pore ljudskog života. Na proizvode i rješenja koji se temelje na umjetnoj inteligenciji gledamo prvenstveno kao na mogućnost da u kraćem vremenu napravimo više. Javno dostupne i interno razvijene alata koristimo za brainstorming i brže pisanje marketinških tekstova, postova na društvenim mrežama, analizu dokumentacije za javnu nabavu, prevođenje i sažimanje opsežnih dokumenata te pružanje bolje i brže korisničke podrške. U razvoju, pogotovo prilikom izrade prototipova, testiranja i dokumentiranja alati temeljeni na umjetnoj inteligenciji pomažu bržem i učinkovitijem radu naših inženjera.

Kako je razvoj i napredak sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji izuzetno brz, brži od razvoja bilo koje druge tehnologije u ljudskoj povijesti, očekujemo još veću integraciju ovakvih sustava u sve poslovne procese tvrtke. Vjerujemo da će korištenje ovakvih sustava, a sutra i njihovo integriranje u proizvode biti važna kompetitivna prednost. Na kraju autonomni sustavi vožnje se temelje upravo na sustavima umjetne inteligencije. Vjerujemo da će vrlo brzo umjetna inteligencija postati sastavni dio i značajno poboljšati naše živote, baš kao što je to bio slučaj prije stotinjak godina s električnom energijom, i brojnim proizvodima temeljenim na principima elektromagnetizma.

Posljednje vozilo koje ste predstavili krajem prošle godine koristi vodik kao pogonsko gorivo. Možete li nam reći nešto više o njemu? Koliko je trajao razvoj takvog vozila? Što je bio najizazovniji dio? Zašto baš vodik? Koje su glavne prednosti odnosno mane takvog pogonskog goriva?



Lynx H2 5000 je prva kompaktna vakuumska čistilica u svojoj klasi pogonjena vodikom te je ujedno tehnološki najkompliciraniji proizvod u našem proizvodnom portfelju. Lynx H2 je pogonjen električnom energijom koja se dobiva iz gorive ćelije. Unatoč nazivu „goriva ćelija“ (engl. fuel cell) proces pretvaranja vodika u energiju ne podrazumijeva izgaranje vodika, nema eksplozija kao što je to slučaj u motoru s unutarnjim sagorijevanjem, već je proces elektrokemijske prirode, te kao nusproizvode daje vodu i toplinu. Nakon uspješne implementacije električnih vozila pogonjenih električnom energijom pohranjenom u baterijama (BeV, engl. Battery electric Vehicles), slijedeći logičan korak u savladavanju alternativnih tehnologija pogona bile su gorive ćelije. Implementacija sustava gorivih ćelija, specijalnih tankova za visoko stlačeni vodik, sustava za punjenje i kontrolu cijelog vozila bio je inženjerski izazov koji smo uspješno savladali. Sad možemo reći da smo spremni za budućnost kakva god ona bila. Ukoliko će fosilna goriva i dalje biti primaran način pogona vozila kupcima možemo ponuditi Lynx čistilice pogonjene motorom s unutrašnjim sagorijevanjem. Ako će pak budućnost biti električna u portfelju imamo i vozila koja energiju dobivaju iz baterija i vozila koja električnu energiju dobivaju iz gorivih ćelija.



Kakvi su planovi za budućnost? Širenje proizvodnje? Nova vozila na vodik? Ili pak uvođenje neke nove tehnologije?



Teško je predvidjeti kakve izazove će nam donijeti budućnost, no znamo da ćemo i dalje aktivno osluškivati potrebe tržišta i tehnološke trendove te nadam se pravovremeno reagirati. Trudimo se promatrati horizont udaljen minimalno 5 godina, jer za razvoj ozbiljnog proizvoda treba otprilike toliko vremena. Uz strelovit i nikad prije viđen napredak tehnologije teško je predvidjeti što će se događati za godinu, a kamoli za 5 godina, no računamo na inherentnu znatiželju naših inženjera i stručnjaka koji su spremni neprestano učiti, inovirati i brzo prilagođavati svoja znanja novim tehnološkim izazovima.

Za tvrtku poput RASCO-a, koja je uvijek gledala naprijed i nikada nije prihvaćala stagnaciju, budućnost predstavlja kontinuiranu priliku za rast, razvoj i istraživanje. Ne želimo samo pratiti promjene – želimo biti jedan od ključnih pokretača inovacija u industriji komunalnih vozila. Naš cilj je jasan: razvijati proizvode koji će, zahvaljujući visokoj tehnologiji, biti sigurni, pouzdani, održivi i učinkovitiji nego ikad prije.

Svaki novi izazov za nas je prilika da potvrdimo svoju tehnološku izvrsnost i kreativnost. Stoga se ne bojimo budućnosti; upravo suprotno – entuzijastično ju iščekujemo i spremni smo je oblikovati.