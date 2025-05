FOTO: Čini se da je Pakistan prvi put u borbi upotrijebio moćnu kinesku raketu zrak-zrak

U eskalaciji zračnih sukoba Pakistana s Indijom, pojavili su se dokazi o upotrebi rakete zrak-zrak PL-15 kineske proizvodnje od strane Pakistana, što označava i njezinu prvu borbenu uporabu.

Slike koje kruže društvenim mrežama prikazuju ostatke koji odgovaraju raketi PL-15, navodno pronađene u okrugu Hoshiarpur u indijskoj regiji Punjab. Dijelovi tijela rakete, uključujući priključak za ispitivanje tražila i serijski broj, mogu se prepoznati. Druga slika prikazuje ono što izgleda kao tražilo rakete, koje koristi AESA radarsku tehnologiju, omogućujući i aktivne i pasivne načine rada te bolju otpornost na ometanja u usporedbi s ranijim kineskim raketama zrak-zrak.

So 1st Use of PL-15 Very Long Range Air to Air Missile by PAF. pic.twitter.com/LMR1vgBk55

Iako službena potvrda o upotrebi navedenog oružja još nije objavljena, dizajnerski detalji podržavaju identifikaciju rakete PL-15, piše portal The War Zone. Nije jasno je li raketa uspješno pogodila neki od indijskih borbenih zrakoplova, no njezini ostaci signalizira prvu uporabu PL-15 u aktivnoj borbi, što predstavlja značajan korak za kineski izvoz raketa za zračnu borbu.

Didn’t think I’d ever see a PL-15(E)’s AESA without going to a vault lol



Good to know my guess was right pic.twitter.com/XQBwDiMOoN