VIDEO Američka "Ninja" raketa prvi put izravno snimljena u akciji, u kojoj je smaknut šef terorističke ćelije u Siriji

Središnje vojno zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) je prvi put objavilo video koji prikazuje projektil AGM-114R9X Hellfire u akciji. Za razliku od konvencionalnih Hellfire projektila, R9X zamjenjuje eksplozivnu bojnu glavu oštricama koje iskaču tijela projektila, dizajniranim za precizne udare s niskom kolateralnom štetom. Prvi put identificiran još 2017. godine, projektil je od tada dobio nadimke poput "Flying Ginsu" i "Ninja Bomb", piše The War Zone.

Snage Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM) izvele su 23. veljače precizni zračni napad u sjeverozapadnoj Siriji, gađajući i ubivši Muhammeda Yusufa Ziya Talaya, višeg vojnog čelnika terorističke organizacije Hurras al-Din (HaD), podružnice Al-Qaide. Zračni napad je dio CENTCOM-ovog kontinuiranog djelovanja, zajedno s partnerima u regiji, u ometanju i degradiranju napora terorista da planiraju, organiziraju i provode napade protiv civila i vojnog osoblja iz SAD-a, naših saveznika i naših partnera u cijeloj regiji i šire, stoji u objavi CENTCOM-a na platformi X.

Kao što smo rekli u prošlosti, nastavit ćemo nemilosrdno progoniti ove teroriste kako bismo obranili našu domovinu, te američko, savezničko i partnersko osoblje u regiji, poručio je zapovjednik CENTCOM-a, general Michael Erik Kurilla, što je isto tako preneseno u navedenoj objavi.

Infracrvena snimka prikazuje kamion koji se kreće prije nego što udar projektila stvori križni odsjaj, bez eksplozije. Kasnije TV snimke otkrivaju karakterističnu rupu oružja na krovu vozila.

