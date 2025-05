Neke trendove doista treba ignorirati: Evo zašto muškarci ne bi trebali brijati trepavice

Sve više objava na TikToku prikazuje muškarce kako skraćuju ili briju svoje trepavice kako bi izgledali muževnije. Prema riječima stručnjakinja Amande Meyer, izvanredne predavačice anatomije i patologije, te Monike Zimanyi, izvanredne profesorice anatomije, obje s James Cook Sveučilišta u Australiji, taj trend nema uporište u biologiji, ali zato nosi zdravstvene rizike.

Nema stvarne povezanosti između biologije trepavica i spola

Trepavice se razvijaju do šestog mjeseca fetalnog razvoja, obično rastu u dva do tri reda s 100–150 dlačica na gornjem kapku i upola manje na donjem. Duljina im se kreće od 8–12 mm na gornjem i 6–8 mm na donjem kapku. Nema dokaza da su te anatomske razlike povezane sa spolom, ističu navedene australske stručnjakinje u članku za The Conversation.

Objašnjavaju da su osobine poput duljine, gustoće i zakrivljenosti trepavica genetski određene, a ne spolno uvjetovane. Ideja da muškarci ‘prirodno’ imaju kratke trepavice, a žene duže, tamnije i gušće, temelji se na kulturi, a ne biologiji, ističu Meyer i Zimanyi.

Kultura nasuprot biologiji

Meyer i Zimanyi navode američko istraživanje iz 2023. u kojem je 319 sudionika ocijenilo lica žena bez ili s kratkim trepavicama kao najmanje privlačna.

Australske stručnjakinje naglašavaju da su estetski izbori legitimni, ali napominju da je važno također poznavati zdravstvene rizike.

Zašto su trepavice važne

Trepavice imaju ključnu zaštitnu funkciju očiju. Blokiraju prašinu, čestice i kemikalije, pomažu zadržati vlagu ograničavanjem strujanja zraka i smanjuju odsjaj ograničavanjem ulaska svjetlosti do 24%. Srednje duge trepavice od oko 8 mm optimalne su za sprječavanje isušivanja oka.

Njihova osjetljivost potiče refleks treptanja, koji razmazuje suze i uklanja nadražujuće tvari iz oka. Meyer i Zimanyi također ističu društvenu ulogu trepavica, gdje sporo treptanje može signalizirati flert ili pažnju, njihovo šminkanje pojačava izražajnost očiju.

Uzroci i posljedice gubitka trepavica

Trepavice mogu opadati zbog kemoterapije, alopecije ili poremećaja ponašanja poput trihotilomanije, odnosno impulzivnog čupkanja i trihotemnomanije, odnosno opsesivnog šišanja ili brijanja. Meyer i Zimanyi upozoravaju da bez trepavica oči postaju osjetljivije na suhoću, iritaciju i infekcije zbog smanjene zaštite i povećane izloženosti česticama.

Korištenje nesterilnih britvica u blizini očiju može uzrokovati ozljede rožnice ili infekcije poput blefaritisa ili konjunktivitisa. Ako vas netko udari, poskliznete se ili čak trepnete, riskirate ozljedu, pišu Meyer i Zimanyi.

Ipak, obrijane ili podrezane trepavice ponovno rastu. Brzinom od 0,12 mm dnevno, potpuni rast može trajati do četiri mjeseca. Brijanje ne mijenja prirodnu strukturu ili duljinu, osim ako folikuli trepavica nisu trajno oštećeni.