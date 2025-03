Neki od najzagonetnijih kozmičkih signala pronađeni na mjestu koje je zapanjilo astronome

Astronomi su došli do neobičnog otkrića prateći brzi radijski signal (FRB) 20190208A do sićušne, blijede patuljaste galaksije koja se nalazi milijardama svjetlosnih godina od nas. To otkriće dovodi u pitanje prethodne pretpostavke o tome odakle potječu ti zagonetni kozmički signali.

Neočekivani domaćin

Čini se da su većina galaksija domaćina brzih radijskih signala masivne galaksije koje stvaraju zvijezde, što možda ukazuje na to da većinu FRB-ova proizvode magnetari formirani od kolapsa jezgre supernova. Međutim, blijedost galaksije domaćina signala FRB 20190208A implicira da je to jedna od najmanje masivnih galaksija domaćina FRB signala koje smo ikada vidjeli, tako da je to definitivno bilo iznenađujuće!, rekao je Danté Hewitt sa Sveučilišta u Amsterdamu i jedan od autora istraživanja objavljenog u časopisu The Astrophysical Journal Letters.

FRB su intenzivni izboji radio valova koji traju samo milisekundama, ali oslobađaju energiju usporedivu s onom 500 milijuna zvijezdi poput našeg Sunca. Većina se pojavljuje samo jednom, zbog čega im je teško ući u trag, ali neki se ponavljaju, nudeći bolje mogućnosti za njihovo proučavanje.

Identificiranje izvora signala FRB 20190208A

Otkriven u veljači 2019. godine, signal FRB 20190208A promatran je još dodatnih 65,6 sati između 2021. i 2023. godine, otkrivajući još dva dodatna izboja. To je pomoglo astronomima da pomoću optičkih teleskopa odrede njegov izvor.

Naši prvi pokušaji identificiranja galaksije domaćina nisu otkrili izvor na poziciji FRB signala. Bili smo malo zbunjeni. Postoji nekoliko mogućih objašnjenja u takvom slučaju, ali naizgled 'bez domaćina' FRB-ovi su prilično rijetki (budući da se čini da je većina FRB izvora u masivnim galaksijama). Ali onda, kada smo vidjeli slike s teleskopa Gran Telescopio Canarias, dogodio se vrlo uzbudljiv "Vau! Zapravo postoji slabašna mrlja točno na mjestu odakle izboji dolaze" trenutak, rekao je Hewitt.

Udaljenost slabe patuljaste galaksije ostaje neizvjesna, ali mjerenja radio disperzije sugeriraju da bi mogla biti udaljena oko 7 milijardi svjetlosnih godina od nas. To čini FRB 20190208A jednim od najudaljenijih otkrivenih FRB signala.

Jedinstveni uvjeti za proizvodnju FRB signala

Hewitt je da patuljaste galaksije sadrže manje zvijezda, ali ipak mogu ponuditi jedinstvene uvjete koji pogoduju proizvodnji FRB signala.

Ova galaksija je najvjerojatnije 10-100 puta bljeđa od velike većine drugih galaksija domaćina FRB signala, možda na razini Magellanovih oblaka. To je pomalo poetično. Kada najmasivnije zvijezde umru, one oslobađaju neke od najenergičnijih eksplozija u Svemiru, a onda možda ostaci tih eksplozija nastave vrištati u prazninu, opetovano proizvodeći FRB signale. Pronalaženje ponavljajućih FRB izvora u patuljastim galaksijama stoga potencijalno povezuje te ponavljajuće FRB izvore s masivnim zvjezdanim precima, objasnio je.

Izvor: Science alert