Osmi testni let Starshipa: Puno želja i ciljeva, ali hoće li ih sve i ispuniti?

SpaceX priprema sve za osmi testni let Starshipa. Prozor za lansiranje otvara se nešto poslije ponoći 4. ožujka po hrvatskom vremenu. Hoće li letjelica zaista i poletjeti ovisi kako o vremenskim uvjetima, tako i o tehničkim uvjetima.

Podsjetimo, sedmi let završio je gubitkom Starshipa i iscrpnom istragom, nakon čega je, kako ističu iz SpaceX-a napravljeno nekoliko hardverskih i operativnih promjena.

Pojasnili su kako su nadograđena prednja zakrilca kako bi se značajno smanjila njihova izloženost zagrijavanju pri ponovnom ulasku. Istovremeno, pojednostavljen je osnovni mehanizmi i zaštitna ploča. Redizajniran je pogonski sustav, što uključujepovećanje volumena pogonskog goriva za 25 posto u odnosu na prethodne generacije. Osim toga, avionika vozila prošla je potpuni redizajn.

Tijekom leta, Starship će postaviti četiri simulatora Starlinka, predmete slične veličine Starlinkovim satelitima sljedeće generacije. Simulatori će biti na istoj suborbitalnoj putanji kao i Starship i očekuje se da će se raspasti prilikom ulaska u atmosferu. Planirano je i ponovno paljenje jednog motora Raptora dok je letjelica u svemiru.

Testirat će se i mogućnost povratka Starshipovog gornjeg dijela na mjesto lansiranja. U odnosu na prethodni let, uklonjen je značajan broj zaštitnih pločica, koje štite letjelicu tijekom ponovnog ulaska u atmosferu. Time inženjeri u SpaceX-u žele testirati ranjiva područja na letjelici. Istovremeno testirat će se i alternativni materijali za zaštitu, među kojima su i metalne pločice te one s aktivnim hlađenjem. Starshipov gornji dio letjelice dizajniran je za ponovni tako da namjerno naglašava strukturne granice stražnjih zakrilaca gornjeg stupnja dok su na točki maksimalnog ulaznog dinamičkog pritiska. Također, testirat će se i nekoliko radarskih senzora s ciljem povećanja točnosti pri mjerenju udaljenosti između lansirne rampe i vozila koje se vraća.

Super Heavy booster za ovaj let ima nadograđenu avioniku, uključujući snažnije računalo za let, poboljšanu distribuciju energije i mreže te integrirane pametne baterije.

Iz SpaceX-a ističu kako im je uvijek cilj vratiti Super Heavy booster, no da bi se to ostvarilo potrebno je ispuniti cijeli niz zahtijeva. Ako i jedan od tih zahtijeva ne bude ispunjen, booster će se usmjeriti prema Meksičkom zalijevu gdje bi se trebao lagano spustiti na prihvatnu platformu ili u more.

Jesu li te promjene dovoljne, pokazat će upravo ovaj osmi let.

Lansiranje i let možete pratiti uživo ovdje.