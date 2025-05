Razmišljate o kupovini iPhonea 17? Pripremite se na loše vijesti

Sljedeća generacija Appleovih telefona donosi jednu uzbudljivu vijest za sve one koji razmišljaju o skorašnjoj kupovini iPhonea. Iako i dalje očekujemo predstavljanje četiri telefona, jedan od njih bit će poseban i razlikovat će se od dosadašnjih uređaja. iPhone 17 Air tako će biti najtanji iPhone do sada, a na primjeru novopredstavljenog Samsungova Galaxyja S25 Edge koji je tanak samo 5,8mm, čini se kako će tanki telefoni postati nova kategorija uređaja s kojom će mobilni proizvođači pokušati privući nove korisnike.

No dok je iPhone 17 Air dobra vijest za sve ljubitelje Applea, za sve one koji čekaju predstavljanje nove generacije iPhonea, ovaj se tjedan pojavila i jedna loša vijest. Tim Cook namjerava povećati cijenu telefona, a zanimljivo je kako to povećanje nema veze s Trumpovim carinama, odnosno barem iz Applea ne namjeravaju okriviti carine za povećanje cijena.

S obzirom na to da su nakon odluke o carinama mrežom kružile glasine kako Apple nema druge opcije nego povećati cijene svojih telefona, jer su ovisni o uvozu iz Kine, dok je proizvodnju u Indiji skuplja, ove informacije nisu iznenađujuće, niti predstavljaju veliki šok. Kao razlog povećanja cijena, umjesto carina, Apple će izdvojiti nove i inovativne opcije koje razvija za svoje telefone.

Koliko će porasti cijene?

Trenutačno, na američkom tržištu početna cijena iPhone 16e iznosi 599 dolara, model iPhone 16 stoji 799, dok je početna cijena iPhone 16 Pro 999 dolara. S rujanskim predstavljanjem nove generacije te će cijene, čini se, porasti i sad je samo pitanje koliko će taj porast iznositi - 50 ili možda čak 100 dolara po modelu.

Razlog zašto je Trump krenuo s podizanjem carina jest kako bi, prema njegovim riječima, zaštitio američku proizvodnju, odnosno kako bi se umjesto u inozemstvu, uređaji ponovno proizvodili u SAD-u. Koliko je to izazovno za kompanije poput Applea najbolje govori podatak da jedan iPhone ima više od 2700 dijelova (uključujući i najsitnije komponente) koje kompanija dobiva od 187 dobavljača iz 28 država.

Prošlog mjeseca Amazon se našao na udaru kritika Bijele kuće nakon što su razmišljali pored cijene proizvoda staviti i iznos koliko su ti proizvodi poskupjeli nakon uvođenja carina. Zbog tog “neprijateljskog i političkog čina” čak su razgovarali Trump i osnivač Amazona Jeff Bezos te su na kraju iz ove kompanije odlučili odustati od tog plana. Možda upravo zbog toga Apple ne želi da se poskupljenje iPhone povezuje s Trumpovim carinama pa će kao razlog navesti spomenute nove opcije i inovacije.

