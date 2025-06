Što je to snimio dron iznad Tesline tvornice? Internetom kruže različite teorije

Prije nekoliko dana na YouTubeu je objavljen videozapis snimljen iznad Tesline tvornice u Fremontu u Kaliforniji, a jedan detalj iz tog videa privukao je veliku pažnju fanova Muskove tvrtke, ali i cijele automobilske industrije. Na stazi unutar tvornice Tesla je testirala jedan automobil koji izgledom podsjeća na Model Y, no stražnji i prednji dio vozila su prekriveni, što upućuje na to da je riječ o nekom novom vozilu ili novoj verziji postojećeg automobila.

Nakon što se video proširio mrežom, odmah su počela i nagađanja o tom vozilu te mrežom dominiraju dvije teorije. Po jednoj teoriji, riječ je o jeftinijoj Tesli i većina fanova ove tvrtke nada se kako Musk uistinu priprema cjenovno povoljniji model električnog vozila. S druge strane, neki nagađaju upravo suprotno - kako je riječ o verziji Performanse Modela Y, odnosno nabrijanoj verziji koja je, naravno, skuplja u odnosu na klasičan model.

O čemu se konkretno radi vjerojatno nećemo saznati prije službenih informacija iz Tesle.

Dugoročna strategija

O jeftinijoj Tesli govori se već dugo vremena te je kompanija navodno u planu imala razvoj vozila čija bi cijena iznosila oko 25 tisuća dolara. Na krilima takvog automobila, nagađali su ranije stručnjaci automobilske industrije, Tesla bi značajno povećala svoj udio na tržištu električnih automobila. Dok se jedno vrijeme činilo kako će Musk zaista odlučiti na takav potez, on je od električnog automobila cijene oko 25 tisuća dolara ipak odustao.

Umjesto takve kratkoročne vizije na čijim bi krilima značajno porasla prodaja njihovih vozila, izvršni direktor tvrtke gleda dugoročno. Budućnost kompanije, kako je objasnio prošle godine, uopće ne ovisi o samim automobilima, zbog čega mu jeftinija Tesla nije prioritet. Uspjeh Tesle, prema njemu, ovisi o autonomiji pa je, umjesto na razvoj jeftinijeg modela, vrijeme i resurse preusmjerio u robotaksi servis.

Prioritet je robotaksi servis

Prvi veliki korak prema tom servisu očekujemo već ovaj mjesec kada bi Tesla u Austinu trebala krenuti s testiranjem prijevoza taksijima u kojima nema vozača. Na početku će koristiti Modele Y s naprednom autonomnom tehnologijom, a jednom bi putnike trebao prevoziti Cybercab - naravno, ako se svi testovi pokažu uspješnim i ako ne bude problema.

No kako naglašavaju na EV Areni, djelomično kamuflirano vozilo snimljeno u Teslinoj tvornici možda je zaista cjenovno povoljnija Tesla, no ne spomenuti model cijene 25 tisuća dolara. Naime, kompanija bi na postojećim proizvodnim linijama za Modele 3 i Y te korištenjem dobrog dijela njihove arhitekture mogla napraviti vozilo sličnog izgleda, ali niže cijene.

O kakvom je automobilu riječ na ovom videu - je li to nabrijani i skuplji Model Y ili nekakva jeftinija verzija Tesle trenutačno nije poznato, no nadamo se kako informacije o tom automobilu trebali saznati uskoro, a do tada se moramo osloniti na nagađanja i informacije s interneta koje mogu, ali i ne moraju biti točne.

