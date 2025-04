Apple bi mogao svoje telefone proizvoditi u SAD-u, ali samo pod jednim uvjetom

Jedna od stvari koje je Donald Trump htio potaknuti sa svojim carinama, koje su se pretvorile u totalni kaos jer je svakog dana mijenjao mišljenja, jest dovesti što više proizvodnje u SAD. Umjesto da Amerikanci uvoze tuđe proizvode, bilo da je riječ o komponentama ili gotovim proizvodima, za SAD bi bilo najisplativije da se oni proizvode unutar njihovih granica. To je, naravno, puno lakše reći, nego napraviti.

Apple priprema dva radikalno drukčija telefona za 20. godišnjicu iPhonea, a na jedan detalj treba biti spreman

Neki od članova Trumpove administracije tako su ranije najavljivali da bi Apple mogao proizvodnju iPhonea prebaciti u SAD te je Trump ranije rekao kako za to imaju radnu snagu i resurse. Također, treba podsjetiti kako je kompanija ranije najavila ulaganje od čak 500 milijardi dolara u tu zemlju, što glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt naglasila kao jasan dokaz da kompanija ima povjerenje u mogućnost proizvodnje u SAD-u.

Roboti umjesto ljudi

O made in USA proizvodnji iPhonea govorio je i američki ministar trgovine Howard Lutnick. Prema njemu, u Appleu zaista razmišljaju o američkim pogonima za proizvodnju iPhonea, no samo kada se ispuni jedan uvjet. A taj uvjet su robotske ruke koje bi u tvornicama mogle sastavljati Appleove telefone.

Prema tim navodima, Apple bi zaista mogao preseliti dio proizvodnje u američke tvornice, no umjesto ljudi, u njima bi radili roboti. Naravno, to ne bi bile potpuno robotske tvornice, no većinu posla bi obavljali strojevi, dok bi ljudi nadgledali i kontrolirali te strojeve. Cook je navodno Lutnicku rekao kako želi izbjeći zapošljavanje stranih radnika u svojim tvornicama, no čini se kako je njihov plan izbjeći zapošljavanje općenito ljudi te bi u pogonima mogao raditi minimalan broj zaposlenika.

"Ovo je ludo! Djeluje futuristički": Objavljen video koji pokazuje što možemo očekivati od novog iPhonea

Ono što ipak treba naglasiti jest da sve ove informacije - o proizvodnji u SAD-u te o robotima u tvornicama ne dolaze službeno iz Applea, tj. Tim Cook i ekipa ih nisu potvrdili, već je riječ o podacima koje je iznio američki ministar trgovine. Ako ćemo se voditi poslovicom gdje ima dima, ima i vatre, možemo pretpostaviti da u Appleu postoje takva razmišljanja, iako je pitanje koliko su izvediva, no trenutačno će većina proizvodnje ipak ostati u Kini i sve više u Indiji.

Izvor: Tech Times