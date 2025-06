Što se to događa sa Međunarodnom svemirskom postajom? Iz NASA-e o svemu šute

Međunarodna svemirska postaja (ISS) trebala bi u orbiti oko Zemlje ostati do 2030. godine, no ova je "stara dama" u posljednje vrijeme često bolesna.

Ruski Roscosmos potvrdio je kako su početkom mjeseca obavili popravak na modulu Zvezda i zatvorili pukotinu kroz koju je istjecao zrak. Naime, curenje zraka otkriveno je u transfernom tunelu istog tog modula Zvezda, koji je najstariji element kompleksa. Transferni tunel (PrK) povezuje Zvezdu s priključnom lukom na koju se prključuju letjelice koje dolaze na stanicu.

Tijekom godina povremeno je dolazilo do pojave manjih pukotina koje su astronauti popravljali različitim materijalima, no problem nastanka pukotina i curenja zraka nije bio u potpunosti riješen.

Opet problemi na Međunarodnoj svemirskoj postaji, ali astronauti zasad nisu ugroženi

No, čini se kako to nije jedina pukotina na ISS-u. Kako navodi Ars Technica, njihovi izvori su potvrdili kako ukupni tlak zraka u svemirskoj postaji i dalje pada pa se postavlja pitanje - gdje curi?

Nitko zapravo ne zna. Pretpostavlja se da bi neke od brtvi na otvoru koji vodi do PrK modula mogle propuštati, ali koje i koliko još nije utvrđeno.

Iako iz NASA-e ne otkrivaju ništa o problemu curenja na ISS-u, izvori za Ars Techicu ističu kako je zabrinutost u američkoj svemirskoj agenciji sve veća. Upravo je iz sigurnosnih razloga povezanih s padom tlaka u postaji i potencijalnim novim pukotinama, odgođeno lansiranje komercijalne misije Axiom 4.

Roscosmos otkrio što je uzrokovalo curenje rashladne tekućine na Sojuzu

Odgoda NASA-i i Roscosmosu pruža dodatno vrijeme za procjenu situacije i utvrđivanje je li potrebno dodatno rješavanje problema, stoji u službenoj izjavi iz NASA-e.

U NASA-i i Roscosmosu su vjerojatno s pravom oprezni, jer sve češće mikropukotine i curenje zraka ukazuju na to da sa ISS-om nešto nije baš kako treba.

Najgori scenarij za postaju bi bio da su te mikropukotine predznak potencijalnog "visokocikličkog zamora", fenomena koji utječe na metal i njegovu fleksibilnost. Stalni pritisci kojima je metal na ISS-u izložen u kombinaciji sa svemirskim zračenjem mogao bi dovesti do zamora materijala i njegovog pucanja. Stoga raste zabrinutost da bi to moglo dovesti do katastrofalnog događaja na samom ISS-u.

Za sad, međutim, iz NASA-e nema nikakvih informacija o stanju ISS-a. Je li to dobar ili loš znak, tek ćemo vidjeti.

Izvor: Ars Technica