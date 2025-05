Sve dobre stvari jednom završe: Zbogom, Skype!

Nakon više od 20 godina, nekad popularna platforma za videopozive, Skype, završit će svoj tehnološki život. Njegovo gašenje, koje započinje 5. svibnja 2025. godine, označit će kraj ere za jednog od pionira internetske komunikacije.

Skype je svijetu predstavljen još 2003. godine i uskoro je postao revolucionarni alat koji je omogućavao besplatne glasovne i video pozive putem interneta. U trenutku svoje najveće popularnosti, Skype je imao više od 300 milijuna mjesečnih korisnika.

Kad je 2011. godine Microsoft kupio Skype za nevjerojatnih 8,5 milijardi dolara, to je u to doba bila astronomska cifra i jedna od najvećih Microsoftovih akvizicija. Skype za trebao postati središnji dio Microsoftove komunikacijske strategije. No, situacija na tržištu se ubrzo promijenila.

Konkurenti poput Microsoftovog Teamsa, ali i Metinog WhatsAppa te Zooma postajali su sve popularniji, a dodatni im je vjetar u leđa dala pandemija koja je milijune ljudi diljem svijeta zatvorila u njihove domove i prisilila ih na komunikaciju putem videopoziva.

"Potez koji nikog nije iznenadio": Uskoro se gasi aplikacija koju je Microsoft platio čak 8,5 milijardi dolara

Međutim, kako se svijet "vraćao u normalu" tako je i Skype izgubio na popularnosti. Toliko da je Microsoft krajem veljače 2025. godine i službeno najavio njegovo gašenje. Korisnici koji su koristili Skype besplatno, kao i oni koji su plaćali dodatne usluge dobili su mogućnost prelaska na Teams platformu. Microsoft je omogućio korisnicima da prebace chatove i kontakte sa Skypea u Teams i nastave ih koristiti i nakon gašenja platforme.

Vrijeme ove promjene uzrokovano je značajnim napretkom i prihvaćanjem Microsoft Teamsa. U posljednje dvije godine, broj minuta koje korisnici Teamsa provedu na sastancima porastao je 4 puta, pojasnili su odluku iz Microsofta. Besplatni Teams nudi mnoge iste osnovne značajke kao i Skype: pozive 1:1, grupne pozive, razmjenu poruka i dijeljenje datoteka, kao i poboljšane značajke poput organiziranja sastanaka, upravljanja kalendarima te izgradnje i pridruživanja zajednicama – sve besplatno.

Poslovni korisnici koji koriste Skype Business još će neko vrijeme moći koristiti Skype.

Oni korisnici koji ne žele više koristiti Microsoftove usluge imaju do siječnja 2026. godine da preuzmu ili prebace svoje podatke prije nego što oni budu u potpunosti obrisani.

I dok su neki već davno digli ruke od ove platforme, drugi se nostalgično opraštaju prisjećajući se trenutaka kad im je Skype omogućio ono što dugo nisu mogli imati - besplatne telefonske i video razgovore s prijateljima i članovima obitelji.