"Potez koji nikog nije iznenadio": Uskoro se gasi aplikacija koju je Microsoft platio čak 8,5 milijardi dolara

Mladima koji su odrasli u vrijeme kada im je sve dostupno i kada mogu bez problema sa svima komunicirati putem mobilnih telefona vjerojatno se čini nemogućim da je ljudima prije više od 25 godina mobilni telefon bio gotovo pa luksuz. Ne samo da su uređaji bili skupi, već i tarife, razgovori i poruke. Dok danas putem WhatsAppa možete nazvati bilo koju osobu na svijetu i to nećete platiti ništa jer vam je potrebna samo internetska veza, prije su međunarodni pozivi bili jako skupi. Toliko skupi da su ljudi umjesto razgovora češće slali pisma.

Stvari su se ipak počele mijenjati kada se pojavio VoIP (Voice over Internet Protocol), koji je omogućio telefoniranje korištenjem internetske veze. Jedna od najpoznatijih VoIP kompanija koja se pojavila početkom ovog stoljeća bila je - Skype. Dio mladih možda nikada nije niti čuo za Skype, no ako ste tijekom dvijetisućitih htjeli s nekim razgovarati ili se dopisivati, velika je vjerojatnost da ste koristili upravo Skype.

Ta je aplikacija bila toliko popularna da ju je 2011. Microsoft kupio za čak 8,5 milijardi dolara. O kakvoj je velikoj akviziciji riječ, najbolje govori činjenica da je godinu dana poslije Zuckerberg kupio Instagram za samo - jednu milijardu dolara.

Šansa tijekom pandemije

Nakon preuzimanja Skypea Microsoft je tu aplikaciju pokušao integrirati u brojne svoje proizvode, od Windowsa i Windows Phonea pa do Xboxa, no bez nekog većeg uspjeha. Tijekom godina kompanija je više puta mijenjala i nadograđivala aplikaciju kako bi postala konkurentna na tržištu komunikacijskih platformi, na kojem je konkurencija bila sve veća, no u tome nisu uspjeli. Propustili su čak i svoju šansu tijekom pandemije, kada je radikalno porasla potražnja za takvim alatima, no dok se u to vrijeme npr. Zoom proslavio, Skype je i dalje ostao u drugom planu.

Čak i oni koji su ranije koristili Skype polako su se okrenuli alternativama - od WhatsAppa preko Telegrama i Discorda, a čini se kako su i u Microsoftu tijekom godina shvatili da se više ne isplati ulagati previše u proizvod koji jednostavno ne može privući korisnike. Posljednjih godina prilično su zapostavili Skype, komentirali su na Windows Centralu i dodali kako posljednji dokazi upućuju na to da se toj aplikaciji uskoro bliži kraj.

Naime, u testnoj verziji nadogradnje Skypea za Windowse pronađen je skriveni kod u kojem stoji kako od svibnja Skype više neće biti dostupan. Umjesto Skypea korisnike se savjetuje da svoje razgovore i chatove prebace u Teams. Iako nisu objavljeni neki drugi detalji, čini se kako je sve prilično jasno te da su se u Microsoftu odlučili na potez koji nikog nije iznenadio - gašenje Skypea.