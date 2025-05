U sudnici objavljen kontroverzni video: Ubijeni “progovorio” i oprostio svom ubojici

Dok se nalazio na optuženičkoj klupi za ubojstvo koje je počinio prije nekoliko godina, Gabriel Horcasitas niti u najluđim snovima nije mogao zamisliti da će mu se u sudnici obratiti - čovjek kojeg je ubio.

Gabrielu Horcasitasu, čovjeku koji me upucao, sramota je da smo se sreli onaj dan u takvim okolnostima. U drugom životu, vjerojatno smo mogli biti prijatelji. Vjerujem u oprost i boga koji oprašta. Uvijek sam vjerovao i i dalje vjerujem - poručio je putem videa Chris Pelkey, čovjek kojeg je prije tri godine upucao i ubio Horcasitas.

Ove riječi, naravno, nije izgovorio ubijeni Pelkey, već je riječ o videu kojeg je generirala umjetna inteligencija. Na takav neobičan, za neke i šokantan potez, odlučila se njegova obitelj kako bi ubojici mogao poručiti što osjeća, odnosno što oni vjeruju da bi osjećao i da bi mu poručio.

Kako bi napravili njegovu vjernu digitalnu kopiju, korišteni su AI alati te njegove fotografije, video i glasovni zapisi. Rezultat, kako možete vidjeti na videu, nije savršen te je jasno kako je riječ o AI generiranom sadržaju.

Pohvale i kritike

AI verzija Pelkeya ubojici se obratila tijekom čitanja presude - porota je ranije već proglasila Horcasitasa krivim za ubojstvo te mu je izrečena kazna od 10 i pol godina zatvora.

Sudac kojem je dodijeljen ovaj slučaj na sudu u Arizoni, Todd Lang, za medije je komentirao kako mu se sviđa ovakav način korištenja umjetne inteligencije. Na kraju svega, usprkos ljutnji njegove obitelji gubitka voljene osobe, ipak je čuo riječi oprosta, a iako su one samo digitalna kreacija, kaže kako je osjetio da je oprost stvaran.

Na BBC-u kažu kako su sudovi u Arizoni i ranije koristili umjetnu inteligenciju u svom svakodnevnom radu, iako nikada na ovaj način. Npr., AI koriste pri presudama koje tehnologija na jednostavan način obrazloži ljudima.

Iako je sudac Lang pozdravio ovakav način obraćanja ubijene osobe sa svojim ubojicom, nisu svi oduševljeni potezom obitelji Pelkey. Mnogi su u komentarima ispod videa na YouTubeu kritizirali taj potez jer se tako, realno, preminulim osobama pripisuju riječi koje one nikada nisu rekle. Možda bi Chris Pelkey zaista i rekao tako nešto i oprostio svom ubojici, no to nikada nećemo znati.