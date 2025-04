VIDEO i FOTO Zrakoplovni entuzijast snimio legendarni "nevidljivi" američki zrakoplov iznad tajanstvene vojne baze

Nova videosnimka entuzijasta zrakoplovstva i fotografa Michała Rokite donosi rijedak pogled na legendarni američki borbeni zrakoplov F-117 Nighthawk koji ponovno leti iz Groom Lakea, tajne baze američkog Ratnog zrakoplovstva poznate i kao Područje 51 (Area 51), smještene u na jugu američke savezne države Nevade.

Nighthawkov povratak u Groom Lake je samo privremen, dok je glavna operativna baza gdje se inače nalazi, Tonopah Test Range Airport (TTR), zatvorena zbog rekonstrukcije. Snimke, zabilježene od 8. do 10. travnja 2025. godine, prikazuju dva legendarna "nevidljiva" vojna zrakoplova F-117 kako lete iznad baze u kojoj je taj tip zrakoplova prvi put tajno testiran još početkom 1980-ih.

Vizualna potvrda

Na Rokitinu YouTube kanalu n01_b4_flash objavljena je snimka koja prikazuje aktivnosti u navedenoj vojnoj bazi, uključujući letove poznatih zrakoplova poput Janet B737 i Beech King Air, te dva neidentificirana zrakoplova iz druge tajne obližnje baze.

Ovaj put sam imao sreću uhvatiti let F-117 na... Groom Lakeu! To je za mene vrlo poseban trenutak, jer sam ih htio uhvatiti baš tamo... jednostavno nevjerojatno!, rekao je Michał, a prenosi portal The Aviationist.

NOTAM (obavijest za zrakoplovce) potvrđuje zatvaranje TTR-a do 18. srpnja 2025. godine. F-117 ostaje aktivan u obukama i testiranjima, što dokazuju i sudjelovanja u vježbama poput Northern Edge. Letjelica se sve češće opaža nad područjima niskog leta, uključujući i poznati kanjon Star Wars.

Rokita je zabilježio i zrakoplove s pozivnim znakom “MIG”, dok F-117 koristi “NIGHT”. Zbog udaljenosti i zamagljenosti, nisu mogli biti identificirani, iako je poznato da F-16 borbeni zrakoplovi nadlijeću taj zračni prostor. Rokitina snimka pruža rijetku, potvrđenu perspektivu operacija na jednoj od najtajnijih vojnih lokacija na svijetu.