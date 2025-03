Znanstvenici stvorili "virtualne slušalice": Ne morate ih nositi, puniti ili spajati na uređaj, a čujete sve savršeno

Slušalice, bilo bežične ili žičane, preko uha ili one koje ulaze u uho, postale su neizostavan dio svakodnevnog života. Bilo da ih koristite za razgovore putem pametnog telefona, slušanje glazbe ili praćenje multimedijalnog sadržaja, svi smo ih naučili koristiti.

No, što kad biste mogli slušati omiljenu pjesmu ili podcast i u najvećoj gužvi, a da vam za to ne trebaju slušalice?

Naime, upravo su u tom smjeru krenuli istraživači sa Penn State Collegea, koji su razvili tzv. "čujne enklave" - prostore u kojima osoba ili osobe mogu čuti točno određene zvukove, a da te iste zvukove ne čuje nitko oko njih. Čak i ako su ljudi u zatvorenom prostoru, poput vozila ili stoje izravno ispred izvora drugog zvuka, ova tehnologija omogućila bi im da čuju potpuno drugi zvuk.

U studiji objavljenoj u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači predvođeni profesorom akustike Yun Jingom, pojasnili su kako emitiranje dviju nelinearnih ultrazvučnih zraka stvara "čujne enklave", prostore gdje se zvuk može percipirati samo na točnoj točki sjecišta dviju ultrazvučnih zraka.

Koristimo dvije ultrazvučne sonde uparene s akustičnom metapovršinom, koje emitiraju samosavijuće zrake koje se sijeku u određenoj točki, objasnio je u izjavi za medije profesor Jing. Osoba koja stoji na tom mjestu može čuti zvuk, dok bilo tko tko stoji u blizini ne bi.

Pozicioniranjem metapovršina (akustičnih leća koje uključuju mikrostrukture milimetarske ili submilimetarske skale koje savijaju smjer zvuka) ispred dva pretvornika, ultrazvučni valovi putuju dvijema različitim frekvencijama duž putanje u obliku polumjeseca dok se ne presjeku.

Nijedna zraka, sama po sebi, nije čujna. Tek kad se te zrake sijeku, zajedno stvaraju lokalnu nelinearnu interakciju, koja stvara zvuk. Kako pojašnjvaju, zrake mogu zaobići prepreke, kao što su ljudska tijela, kako bi dosegle određenu točku sjecišta.

Kako bismo testirali sustav, koristili smo simuliranu lutku glave i trupa s mikrofonima u ušima kako bi oponašali ono što ljudsko biće čuje na točkama duž putanje ultrazvučne zrake, kao i treći mikrofon za skeniranje područja presjeka, pojasnio je prvi autor Jia-Xin "Jay" Zhong, postdoktorand iz akustike na Penn Stateu. Potvrdili smo da se zvuk nije čuo nigdje drugdje, osim na mjestu križanja odnosno u onome što nazivamo enklavom.

U biti smo stvorili virtualne slušalice, rekao je Zhong. Netko unutar zvučne enklave može čuti nešto što je namijenjeno samo njemu - to omogućava stvaranje zvučnih i tihih zona.

Za sada, istraživači mogu daljinski prenijeti zvuk oko metar od željene mete, a glasnoća zvuka je oko 60 decibela, što je jednako glasnoći govora. Međutim, istraživači su rekli da se udaljenost i volumen mogu povećati ako se poveća intenzitet ultrazvuka.

Za sve one kojima smetaju slušalice ili jednostavno ne vole da im išta prekriva ili ulazi u uši, ovo bi moglo biti izvrsno rješenje. Samo zamislite da u gužvi, na festivalu, bez problema možete slušati koncert jednog izvođača, a vaš prijatelj do vas, koncert drugog izvođača.