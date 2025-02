Apple popustio zahtjevima britanske vlade: Ugašena važna sigurnosna značajka

Apple je popustio pred pritiscima britanske vlade i za korisnike u Velikoj Britniji ukinut će jedno od svojih najnaprednijih značajki. Radi se o sigurnosnoj enkripciji koja je osiguravala prijenos podataka između uređaja i pohrane u oblaku te tijekom pohrane u oblaku.

Analitičari taj potez nazvaju "odgovorom bez presedana na vlasine zahtjeve za pristupom korisničkim podacima".

Prema priopćenju iz Applea, promjena utječe na značajku Advanced Data Protection (ADP) koja proširuje obostranu enkripciju na širok raspon podataka u oblaku. Novi korisnici tu opciju uopće neće imati, dok će se postojećim korisnicima javiti poruka o greški te će morati onemogućiti ovu sigurnosnu značajku kako bi mogli nastaviti koristiti pohranu u oblaku.

Mislite da su poruke koje razmjenjujete zaštićene od znatiželjnih pogleda? Mogle bi biti, ali zbog nevjerojatnog razloga vjerojatno nisu

Za korisnike to znači da sve sigurnosne kopije koje korisnici u Velikoj Britaniji pohranjuju na Appleov servis iCloud više neće imati tu višu razinu enkripcije. To će Appleu omogućiti da u određenim slučajevima pristupi korisničkim podacima do kojih, inače, ne bi mogao. Primjerice, kopijama poruka koje su primljene i poslane kroz iMessage.

Appleova odluka da onemogući ovu značajku za korisnike Britaniji mogla bi biti jedini razuman odgovor u ovom trenutku, ali ostavlja te ljude na milost i nemilost loših aktera i uskraćuje im ključnu tehnologiju za očuvanje privatnosti, upozorio je za Reuters, Andrew Crocker iz Electronic Frontier Foundation.

Tehnološke tvrtke, među kojima je i Apple, već godinama hodaju po tankoj liniji i pokušavaju balansirati između želje da korisnicima pruže što veći stupanj zaštite te zakonske potrebe da omoguće pristup tim podacima policiji i drugim istražiteljima.

Apple je godinama odbijao ugraditi tzv. "stražnja vrata" (backdoor) u svoje kriptirane usluge, uz objašnjenje, kako bi se time oslabila zaštita i omogućio ulazak ne samo polociji, nego i hakerima. S takvim se razmišljanjem slažu i brojni sigurnosni stručnjaci.

Istraživanje odgovorilo na zanimljivo pitanje - jesu li korisnički podaci zaštićeniji na Androidima ili iPhoneu?

Jednom kad vrata postoje, samo je pitanje vremena kad će biti pronađena i iskorištena za zlonamjerne poteze, rekao je za Reuters, profesor Oli Buckley, profesor kibernetičke sigurnosti na Sveučilištu Loughborough u Velikoj Britaniji. Ukidanje ADP-a nije samo simboličan ustupak vladi, već praktično slabljenje sigurnosti iClouda za sve korisnike u Velikoj Britaniji.

Iz Applea su naglasili kako ova promjena neće utjecati na stupanj enkripcije podataka na samim uređajima, kao ni na podatke koji su bili šifrirani prije uvođenja ADP-a krajem 2022. godine.

Appleov potez, za sad, se odnosi samo na korisnike u Velikoj Britaniji. Korisnici u ostatku svijeta i dalje mogu uživati viši stupanj zaštite kroz ADP. No, to bi se moglo promijeniti, ako i druge države pred Apple stave iste zahtjeve.

Izvor: Reuters