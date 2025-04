FOTO Na ukrajinskom bojištu pojavio se jedini prototip ukrajinskog teškog pješačkog borbenog vozila?

Neobičan prizor privukao je pozornost na ukrajinskim društvenim mrežama – borbeno spremno i dugo nagađano pješačko teško borbeno vozilo BMP-55, razvijeno iz šasije tenka T-55 iz sovjetske ere. Slike su prvo kružile kanalom Military Informant na Telegramu i prikazuju to vozilo djelomično prekriveno snijegom i očito napušteno, bez vidljivih oštećenja.

BMP-55 je osmislio Kharkiv Armored Repair Plant, a razvoj je započeo oko 2000. godine. Cilj je bio prenamjena zastarjelih tenkova T-55 za modernu upotrebu mehaniziranog pješaštva. Do 2009. godine navodno je dovršen jedan prototip iako nikada nije ušao u masovnu proizvodnju ili ukrajinsku vojnu službu.

Redizajn za prijevoz trupa

Kod izrade modela BMP-55 kupola tenka T-55 je uklonjena i zamijenjena posebno izrađenim oklopnim trupom koji može primiti do deset vojnika. Za razliku od originalnog tenka, BMP-55 je imao prednji agregat dizajniran za brzu zamjenu. Vojnici izlaze iz vozila kroz stražnju rampu, što je također olakšalo i medicinsku evakuaciju s bojišta.

Zaštita i naoružanje

Prema podacima spomenutog proizvođača, nenaoružano vozilo težilo je približno 28,5 tona. Neka izvješća sugeriraju težinu do 46 tona iako se to može odnositi na veći BMP-64. Njegov je oklop dizajniran da izdrži paljbu automatskog topa od 25 do 30 mm sprijeda i streljiva od 14,5 mm straga. Donja strana zaštićena je od protutenkovskih mina TM-57, dok se mogu dodati ERA (eksplozivni oklop) i toplinski pokrivači.

Na spomenutim slikama vidi se lansirna stanica namijenjena protutenkovskim vođenim projektilima na lijevoj strani trupa vozila BMP-55, ali bez utovarenih projektila. Strojnica od 12,7 mm, koja je dio arsenala tenka T-55, uklonjena je.

Neostvarene izvozne nade

BMP-55 izvorno je zamišljen kao jeftina izvozna opcija za zemlje koje imaju tenkove T-55. Međutim, nikakva inozemna prodaja nije se ostvarila, a ukrajinska vojska nije imala mnogo koristi od navedenih preinaka tijekom mira.

Ostaje neizvjesno kako je BMP-55 završio na bojištu, pogotovo jer dokazi upućuju na to da postoji samo jedan prototip, piše portal The War Zone. Nije potvrđeno je li Ukrajina pokrenula daljnju proizvodnju usred sukoba s Rusijom koji je u tijeku. Njegova iznenadna pojava na bojištu, sa šaljivom nasprejanom oznakom "M113" (američko pješačko vojno vozilo) na trupu, ostavlja više pitanja nego odgovora.