Inovacije i održivost kao temelj budućeg poslovanja

Ovogodišnje izdanje konferencije Future Tense powered by Lürssen još je jednom potvrdilo svoj status jednog od najvažnijih regionalnih događanja posvećenih budućnosti poslovanja. Vodeći predstavnici hrvatskih i međunarodnih kompanija govorili su o tehnologiji, inovacijama, održivosti, ali i važnosti promišljanja o budućnosti u vremenima neprestanih promjena.

Viktor Lučić, direktor Sektora za korporativnu strategiju i razvoj poslovanja u KONČARU, naglasio je važnost obnovljivih izvora energije u Europi, ali i globalno.

Trendovi ukazuju kako će se i u budućnosti intenzivno raditi na poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, čime se mijenja cjelokupan koncept energetike. Ulaganja u prijenosnu i distribucijsku mrežu predstavljaju okosnicu daljnjeg razvoja elektroenergetskog sustava. Promjene koje se događaju zahtijevaju bržu i kvalitetniju reakciju svih dionika u industriji, istaknuo je.

U panel razgovoru Investment in Research and Innovation as a Prerequisite for Europe's Competitiveness, Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL d.d., govorio je o neprestanim promjenama u svijetu, naglasivši važnost promjene perspektive prema njima.

Svijet se rijetko mijenja uz veliki prasak. Većina promjena dolazi tiho i postupno – ali same promjene su konstanta. Kad to prihvatimo, počinjemo ih tražiti, pozdravljati ih i gledati na njih kao na prilike za rast. Danas je takvih prilika više nego ikada prije, izjavio je Vučić.

U istom panelu sudjelovao je i Stanko Kršlović, član uprave Philip Morrisa Zagreb, naglasio je kako su inovacije ključ dugoročne konkurentnosti – ne samo pojedinačnih kompanija, već i čitavih gospodarstava.

Mislav Vučić (Foto: Future Tense)

Države koje prepoznaju inovacije, te ih potiču i integriraju u javne politike, stvaraju uvjete za rast, tehnološki napredak i otpornost. U poslovnom svijetu, inovacije su danas ono što su nekoć bile sirovine – ključni resurs bez kojeg nema stvarne prednosti. U Philip Morrisu nismo čekali da nas promjene oblikuju, odlučili smo ih sami pokrenuti, rekao je Kršlović, dodajući kako je Philip Morris započeo transformaciju prije više od deset godina, s ciljem zamjene tradicionalnih proizvoda alternativama utemeljenima na znanosti i tehnologiji.

Osim toga, sudionici na Business pozornici ponovno su u fokus stavili temu održivosti, koja je, uslijed aktualnih globalnih izazova, djelomično pala u drugi plan.

Danas se nalazimo na raskrižju – moramo osigurati sigurnu, pristupačnu i održivu opskrbu energijom, istovremeno smanjujući emisije i jačajući otpornost sustava. Jedno od rješenja leži u elektrifikaciji koja, zajedno s razvojem mreže, povećanim privatnim ulaganjima i prilagodbom politika, može smanjiti troškove energetskog sustava za 1,5 bilijuna eura u Europi do 2050. godine, istaknuo je Andreas Rörig, generalni direktor kompanije E.ON Hrvatska u sklopu panela Flip the Switch: Powering Tomorrow with Electricity.

Program na Business pozornici zaključen je predavanjem posvećenim budućim generacijama, pod nazivom Empowering the Next Generation: Youth Shaping Europe's Future. U sklopu tog panela Teuta Duletić, izvršna direktorica Lürssen Design Centra Kvarner, govorila je o kompetencijama koje se danas, a još više u budućnosti, očekuju od lidera.

Trebaju nam ljudi koji razumiju trenutak i koji ga koriste. Ljudi koji znaju da se otpornost ne gradi čekanjem stabilnosti, već kroz prilagodbu u realnom vremenu. Dinamika ciklusa 'učiti, odučiti se i ponovno naučiti' postavlja temelj za agilnost i uspjeh u nepredvidivom okruženju, poručila je Duletić.

Konferencija Future Tense powered by Lürssen, i ove je godine, u svom petom izdanju, okupila stručnjake, futurologe, lidere iz različitih industrija, poslovnu i akademsku zajednicu te predstavnike javne uprave koji žele promišljati o budućnosti, ulagati u nju i aktivno je strateški oblikovati.

Uz strateške partnere Lürssen Design Centar Kvarner, Copenhagen Institute for Futures Studies i IEDC – Poslovnu školu Bled, partneri konferencije Future Tense powered by Lürssen su i BOSQAR INVEST, Bright Horizons, Coca-Cola HBC Hrvatska, Hrvatska pošta, Esplanade, Heidelberg Materials, E.ON, Infinum, Iverpan, JANAF, JGL, KONČAR, Marsh McLennan, Metamorfoza - Muzej iluzija, Nestlé Hrvatska, Philip Morris International, Podravka, Planetopija, Plan2B, Raiffeisen Bank te Telemach.