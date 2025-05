Iznad Amerike se pojavila neobična svjetlosna pruga, mnogi su pomislili da je riječ o fenomenu, no...

U ranim jutarnjim satima 18. svibnja, neobičan trag svjetla pojavio se na noćnom nebu iznad Sjedinjenih Američkih Država, protežući se sve do juga, nad Novim Meksikom. Iako su mnogi pretpostavili da je riječ o fenomenu poznatom kao STEVE, bijelo-ljubičastim tragovima koje stvaraju nabijene čestice u ionosferi Zemlje, pokazalo se da je riječ o nečem posve drugom.

Prema američkom astronomu Jonathanu McDowellu, svjetlost je zapravo potekla iz ispuštanja goriva iz gornjeg stupnja rakete, a ne od spomenutog fenomena. Riječ je bila zapravo o događaju nakon lansiranja rakete Zhuque-2E Y2 na metansko gorivo, kineskog startupa LandSpace Technology sa sjedištem u Pekingu. Raketa je uspješno postavila šest satelita u Zemljinu orbitu, a otprilike sat kasnije, trag ispušnih plinova bio je vidljiv u ionosferi, na visini od oko 250 kilometara.

TLEs confirm the Zhuque-2 upper stage passed over the US Four Corners area at 0525 UTC May 17 and is the source of the unusual luminous cloud seen by many observers.