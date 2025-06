Je li Tinder pretjerao s novom opcijom? “Gotovo je za niže muškarce”

Tinder je jedan od najpopularnijih alata za upoznavanje na svijetu, a često se koristi i u Hrvatskoj. Aplikacija dolazi s različitim opcijama koje pomažu u pronalaženju najboljeg i idealnog partnera, a kompanija ponekad eksperimentira s novim opcijama kako bi poboljšala iskustvo korisnika.

Nova opcija stiže na Tinder: O tome koliko ste dobri u flertanju, odlučit će umjetna inteligencija

Tako su nedavno predstavili jednu novu opciju oko koje su korisnici prilično podijeljeni. S jedne strane, neki nemaju ništa protiv toga da korisnici imaju veći izbor pri odabiru osoba koje bi mogli upoznati, no neki se pitaju može li se takvo filtriranje korisnika smatrati diskriminacijom. Riječ je o opciji filtriranja partnera ovisno o njihovoj - visini. Gotovo je za niže muškarce. Što će oni sada napraviti?, jedan je od komentara na društvenim mrežama nakon što se pročula vijest o ovoj opciji.

Nisu svi oduševljeni

Zanimljivo je kako Tinder nije službeno najavio ovaj novitet, odnosno ograničenje prikazivanja potencijalnih partnera bazirano po parametru visine, no za Daily Mail su potvrdili kako su počeli s njegovim testiranjem. Dio je to većih napora kako bi pomogli korisnicima u povezivanju, objasnili su, naglasivši kako testiranje ne znači da će neka opcija na kraju postati dostupna svima. Kao i uvijek, to će ovisiti o povratnim informacijama samih korisnika.

Dok korisnici Tindera već mogu odrediti različite parametre za svoj potencijalni match - od godina, seksualne orijentacije pa do udaljenosti, mogućnost traženja potencijalnih partnera po visini nije dostupna svima već samo korisnicima pretplatničkog modela Tinder Platinum i to unutar dijela Premium Discovery.

Tražite ljubav preko interneta? Evo zašto morate biti naročito oprezni tijekom ljeta

Iz Tindera su za Daily Mail objasnili kako će se korisnicima prikazivati i osobe koje ne zadovoljavaju takve preferencije, a osim visine, spominju se i neke dodatne opcije poput interesa, biografije, minimalnog broja fotografija itd., no jasno je kako će one imati prioritet.

Komentari na društvenim mrežama su različiti. Za neke, dakle, nema nikakvih problema i smatraju da je dobra stvar da se osobe mogu povezati s drugim ljudima koji imaju određene standarde (među inim i oko visine), dok su neki sarkastično upitali kada će Tinder dodati sličan filter težine prema kojem će muškarci moći filtrirati svoju pretragu po tom parametru.