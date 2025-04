Kao u Black Mirroru: "Ljude bi se moglo optužiti za zločine koji nisu počinili"

O potencijalnim negativnim posljedicama deepfakea pisali smo više puta. Ova se tehnologija pokazala kao potencijalna noćna mora za mlade, pogotovo djevojke jer gotovo savršeno može zamijeniti lica glumica iz pornofilmova s licima stvarnih osoba. Samo jedan takav video za koji je teško iz prve reći da je lažan dovoljan je da uništi život osobe čije je lice na tom videu.

Deepfake se može iskoristiti i u političkom kontekstu - npr. ako se dan-dva prije izbora pojavi snimka u kojoj neki političar iznosi nekakve šokantne komentare ili pjeva neke neprimjerene pjesme itekako može utjecati na njegov izborni rezultat. Jednom kada se sazna da je snimka lažna već je kasno jer su izbori prošli.

“Velika digitalna kriza”: Zlostavljači su naprednu tehnologiju pretvorili u opasno oružje

Dok su to neki najčešći scenariji o kojima se govori kada je u pitanju deepfake, odvjetnik Jerry Buting upozorava na još jednu potencijalnu opasnost koja se do sada nije previše spominjala. Naime, zbog ove bi tehnologije nevini ljudi mogli završiti u zatvoru i to upravo zbog korištenja deepfakea. S obzirom na to da tehnologija napreduje velikom brzinom, sve je teže, neki će reći ponekad i nemoguće, procijeniti što je stvaran, a što lažan sadržaj, odnosno video.

Kako su danas u gradovima na svakom koraku postavljene nadzorne kamere, on ne isključuje mogućnost kako bi se, pri analizi kaznenih djela, jednom snimljeni video mogao promijeniti kako bi se prikazala drukčija situacija od stvarne. Takve bi lažne snimke mogle postati alibi za kriminalce, no s druge strane mogle bi u probleme staviti ljude koji s s počinjenim kriminalnim djelom nemaju veze, ali su se našli u blizini te je njihovo prisustvo naknadno montirano u video. Također, na isti bi se način u probleme moglo ubaciti neke osobe kojima se želi namjestiti zločin, želi im se osvetiti i slično.

Najveća rastuća prijetnja

Slično smatraju i brojni stručnjaci s kojima su razgovarali novinari The Suna. Prema njima upravo je deepfake najveća rastuća prijetnja kada su u pitanju kibernetički zločini jer postaju toliko stvarni da ih je zaista teško razlikovati od realnih videa. Njihova će kvaliteta, to nema sumnje, s vremenom biti sve veća, što će biti sve veći problem za prepoznavanje stvarnih videa.

Alati s kojima se "uništavaju životi i ostvaruju scenariji iz noćne more za žene" dostupni su na Telegramu

Ljude bi se moglo optužiti za zločine koji nisu počinili, zaključak je novinara The Suna nakon razgovora sa stručnjacima za umjetnu inteligenciju.

Na to je upozorila i bivša glavna osoba za informiranje Bijele kuće Theresa Payton koja je korištenje deepfakea u usporedila s epizodom Black Mirrora te kaže kako bi zlonamjerni akteri mogu iskoristiti tehnologiju za stvaranje kaosa i nesigurnosti u društvu.