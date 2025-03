Money Motion 2025: Vedrana Pribičević i Srećko Horvat u epskoj debati o slobodnom tržištu, tehnologiji i geopolitici

Money Motion ponovno dovodi financijske inovacije u srce Zagreba, a 27. i 28. ožujka Zagrebački velesajam postat će središnje mjesto susreta više od 2000 sudionika iz više od 20 zemalja. Uz vodeće brendove u industriji - Mastercard, ASEE, Monri, OTP banka, A1 Hrvatska, Croatia osiguranje i LAQO - konferencija okuplja banke, tehnološke tvrtke, regulatorna tijela, startupe i investitore, a ovogodišnji program donosi ključne rasprave o budućnosti financija, tehnologije i društva. Uz tri poznate pozornice, po prvi put se predstavlja Expo Stage, a posjetitelje očekuje i posebno intrigantan Fight Club.

Elephants in the Room: Silicon, Sovereignty, Survival naslov je ovogodišnjeg Fight Cluba, rasprave koja će otvoriti pitanja koja se često zaobilaze, ali oblikuju našu budućnost. Inspiriran citatom Miltona Friedmana – da se stvarne promjene događaju tek u trenucima krize, kada su ideje pripremljene i spremne postati neizbježne – duel između Vedrane Pribičević i Srećka Horvata donosi sučeljavanje dvaju intelektualnih pogleda na tehnologiju, suverenitet i opstanak u svijetu u kojem se moć i resursi rapidno redistribuiraju. Ona – ekonomistica i snažna zagovornica slobodnog tržišta. On – filozof i oštri kritičar kapitalizma. Dok se digitalni sustavi sve više isprepliću s politikom i ekonomijom, pitanje tko kontrolira podatke i kapital postaje ključno za razumijevanje budućnosti društva.

Ovogodišnji Expo Stage donosi niz razgovora i panela koji proširuju pogled na FinTech kroz prizmu sporta, strateškog razmišljanja i digitalne inovacije. Jedna od ključnih rasprava, Sport u eri podataka, dolara i digitalne revolucije, ugostit će Ivana Bešlića i Damjana Rudeža. Bešlić, suosnivač Sofascorea, vodeće platforme za sportske analitike, donosi perspektivu o ulozi podataka u modernom sportu, dok će Rudež, bivši NBA košarkaš i programski direktor Sunset Sports Media Festivala, podijeliti svoje uvide o komercijalizaciji i tehnološkim trendovima u sportskom biznisu.

Tema strateškog odlučivanja dolazi u fokus kroz panel Strategija u šahu, biznisu i sportu, na kojem će Valent Sinković, Hrvoje Fajdetić, Lena Govedarica i Alojzije Janković istražiti kako se različiti pristupi donošenju odluka pod pritiskom mogu primijeniti na poslovanje, sport i svakodnevni život. Sinković, olimpijski veslač i višestruki prvak, Fajdetić, financijski stručnjak i investitor, Govedarica, chess master i poduzetnica, te Janković, međunarodni šahovski velemajstor, raspravljat će o ključnim elementima strateškog razmišljanja i dugoročnog planiranja u različitim područjima.

Uz bogat konferencijski program, Money Motion 2025 donosi i izvanredan Expo prostor od preko 2000 kvadrata, koji će okupiti više od 30 štandova inovativnih kompanija koje oblikuju budućnost tržišta. Među njima su Backbase, True North, Koios, Adaptivist, Tietoevry, Transaction Systems, Televend, Entrust i Field39, koji će predstaviti svoja najnovija tehnološka rješenja i digitalne proizvode.

Osobito se veselimo panelima s vrhunskim stručnjacima o najnovijim tehnologijama. Tako će o strateškoj implementaciji AI-ja u bankarstvu na glavnoj pozornici govoriti Tim Rutten, CMO Backbasea, zajedno s Vjekoslavom Bonićem, voditeljem digitalnih kanala i konverzacijskog AI-ja u Raiffeisen Bank International, Josipom Majherom, članom uprave HPB-a, i drugim vodećim stručnjacima.

O tokenizaciji i njezinom utjecaju na tradicionalne industrije na FinTech 2030 pozornici raspravljat će Lan Filipič, direktor Deloitte Consultinga, zajedno s Jovanom Paunovićem, direktorom Treesuryja, Nikolom Škorićem, direktorom Electrocoina, te Aninom Milanović, rukovoditeljicom Odjela za međunarodnu suradnju i razvoj u Komisiji za vrijednosne papire Republike Srbije.

Osim sadržajno bogatog dnevnog programa, Money Motion 2025 donosi i vrhunski večernji program, s ekskluzivnim tulumima oba dana konferencije uz nastupe više vrhunskih DJ-a. Closing party bit će posebno spektakularan, s više dance floorova tijekom večeri, nudeći raznoliku glazbu i nezaboravan završetak konferencije.

Ulaznice za Money Motion 2025 dostupne su putem platforme Entrio po last-minute cijeni od 375 eura.