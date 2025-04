Obratite pažnju na noćno nebo, uskoro stižu dvije kiše meteora, a prva će imati vrhunac odmah iza Uskrsa

Travanj i svibanj ponudit će dvije zapanjujuće nebeske predstave, svaka povezana s povijesnim kometima i vidljiva bez ikakve posebne opreme. No, jednu ćemo moći vidjeti u Hrvtskoj a drugu ne,jer će biti viljiva samo na južnoj Zemljinoj hemisferi.

Meteorska kiša Lirida, koja je rezultat krhotina koje je ostavio komet C/1861 G1 (Thatcher), bit će aktivna od 17. do 26. travnja, a vrhunac će doseći između 21. i 22. travnja. Njegov radijant nalazi se u blizini zviježđa Lyra, pogodujući vidljivosti na sjevernoj hemisferi.

Pojam "radijant" odnosi se na točku na nebu iz koje izgleda kao da meteori dolaze iz nje. To je ipak optička iluzija uzrokovana perspektivom promatrača: Meteori zapravo dolaze od krhotina razbacanih duž Zemljine orbitalne putanje, ali dok gledamo prema gore, čini se da tragovi vode do jedne točke, a ta se točka naziva radijant.

Dakle, u ovom slučaju, čini se da meteori Lirida izlaze iz smjera zviježđa Lira. Otud je taj meteorski pljusak i dobio ime. Promatračima se inače savjetuje da gledaju prema zvježđu Lire kako bi ih uočili, posebno tijekom vrhunca meteorske kiše.

Portal EarthSky piše da će Mjesec biti oko 40 posto pun tijekom vrhunca, što može utjecati na svjetlinu meteorske kiše. Najbolje vrijeme za promatranje kiše meteora u Zagrebu bit će tijekom noći 22. i 23. travnja.

Točne podatke s kartom neba koja predviđa vrijeme i lokaciju na nebu za promatranje Lirida iznad Zagreba (i Hrvatske) možete pronaći OVDJE.

Meteorska kiša Eta Aquariida, aktivna od 20. travnja do 21. svibnja i čiji je vrhunac u Hrvatskoj između 6. i 7. svibnja, uzrokovana je prašinom s Halleyeva kometa (1P/Halley), koji kruži oko Sunca svakih 76 godina. Radijant mu je blizu zviježđa Vodenjaka, favorizirajući promatranje iz Zemljine južne hemisfere. Promatrači iz tih regija tamo mogu vidjeti i 50 do 60 meteora na sat, dok oni na sjevernoj hemisferi mogli vidjeti i do njih 20 na sat tijekom vrhunca.



Točne podatke s kartom neba koja predviđa vrijeme i lokaciju na nebu za promatranje Eta Aquariida iznad Zagreba (i Hrvatske) možete pronaći OVDJE.

Za promatranje navedenih događaja nisu potrebni teleskopi ili dalekozori. Sve što trebate jest smjestiti se negdje udobno, imati čist pogled na nebo, vlastita dva oka i naravno, malo strpljenja. Navedene karte i podaci predviđaju uvjete izvrsne vidljivosti na noćnom nebu z oba događaja.