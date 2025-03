Ovo je automobil s kojim Kinezi napadaju Teslu: Vrhunska tehnologija i cijena kojoj je nemoguće konkurirati

Čak i oni koji ne prate toliko detaljno tržište električnih automobila vjerojatno su do sada čuli za BYD. Kineska kompanija u kratko je vrijeme postala jedan od najvećih konkurenata Tesli te bi ove godine mogle preuzeti lidersku poziciju na ovom tržištu i prestići Muska.

O razlozima za to već smo više puta pisali, a novi automobil koji su ovog tjedna predstavili najbolji je dokaz u čemu leži snaga ovog brenda u odnosu na Teslu, ali i ostalu konkurenciju sa zapada. Dovoljno je samo spomenuti jednu stvar - njihov novi električni automobil Qin L usporediv je Teslinim Modelom 3, a njegov početni model na kineskom tržištu dostupan je po cijeni od oko 17 tisuća dolara. To je cifra kojoj Tesla, kao niti druge zapadne kompanije ne mogu konkurirati te je na kineskom tržištu Model 3 duplo skuplji.

Kineski BYD prešišao Teslu: Njihovo "Božje oko" bolje od Teslinog FSD-a za čitavo koplje

Također, niža cijena ne znači nekakve kompromise te BYD Qin L dolazi s hvaljenom God’s Eye tehnologijom, dok osnovni model ima doseg od 470 km pa na više, ovisno o baterijskoj opciji. Prilično impresivno za automobil takve cijene. BYD-jeva nova električna limuzina dolazi s dvije opcije kada su u pitanju motori i baterije. Tako je dostupan model sa 148KS i 220 Nm okretnog momenta te snažniji 215KS motor s 330 Nm okretnog momenta. Što se baterija tiče, na raspolaganju su 46.08 kWh i 56.64 kWh baterije s kojima je moguće prijeći 470, odnosno 545 kilometara s jednim punjenjem (prema CLTC-u), a vozilo podržava i brzo punjenje zahvaljujući kojem se baterija od 30 do 80 posto kapaciteta može napuniti u manje od 25 minuta.

Božje oko

Model Qin L baziran je na novoj kineskoj platformi (e-Platform 3.0 Evo) za koju iz ove tvrtke kažu da pruža najnižu potrošnju energije u klasi, a iz ove tvrtke za svoj novi automobil kažu da je najatraktivniji izbor za mlade ljude u vrijeme inteligentne vožnje.

Što se unutrašnjosti tiče, naravno, dominira napredna tehnologija i ekrani - od 12,8-inčnog infotainment ekrana pa do 8,8-inčnog ekrana koji se nalazi ispred vozača i na kojem se prikazuju sve informacije važne za vožnju - od stanja baterije do brzine. Zanimljivo, čak dolazi s ugrađenim hladnjakom koji, osim što može hladiti do -6 stupnjeva Celzija, može i grijati do 50 stupnjeva.

BYD bacio rukavicu u lice konkurenciji: Punjenje električnog vozila trajat će koliko i punjenje benzinskog gorivom

Jedan od najvažnijih sustava koji treba spomenuti, a koji je od nedavno najavljen za brojne BYD-jeve modele, jest spomenuto “božje oko”. Riječ je o naprednom sustavu opremljenom s pet radara, ultrazvučnim senzorima i čak 12 kamera koji omogućuje brojne pametne funkcije poput navigacije na autopilotu pri većim brzinama, automatsko parkiranje, parkiranje na daljinsko upravljanje itd.

Izvor: Car News China