Šef BYD-a komentirao stanje na tržištu automobila: Nema dobrih vijesti za konkurenciju

Kako su se stvari brzo promijenile. Nakon što smo desetljećima na zapadne, pogotovo na njemačke automobile gledali kao na simbol kvalitete, dok smo robu i tehnologiju s dalekog istoka smatrali jeftinom i nekvalitetnom, na primjeru automobilskog tržišta možemo vidjeti koliki su veliki iskorak posljednjih godina napravili Kinezi. Što se europskih proizvođača tiče, njihova velika ulaganja u elektrifikaciju, barem za sada, nisu ostvarila željene rezultate.

U Europi je prošle godine čak zabilježen pad prodaje električnih vozila te mnogi i dalje ne mogu bez automobilima s motorima s unutarnjim izgaranjem. Pored činjenice što su jeftiniji od električnih vozila, s njima nema problema s punjenjem i dosegom.

S druge strane, u Kini se posljednjih godina pojavilo više kompanija koje su fokus stavile na elektrifikaciju, svoju priliku na ovom tržištu traže i kompanije koje su do sada bile poznate po proizvodnji mobitela, a neki od zapadnoj javnosti nepoznatih igrača, prvenstveno BYD, pretvara se u giganta koji po prodaji već prestiže tradicionalne automobilske tvrtke i ne misli stati. Pored svega navedenog, treba naglasiti kako se o tim kompanijama i njihovim automobilima ne govori zbog cijene, već zbog kvalitete, odnosno odličnog omjera cijene i kvalitete te tehnološki naprednih opcija.

A carine?

A koliko zaista zapadne države zaostaju za Kinom po pitanje elektrifikacije, komentirao je nedavno izvršni direktor BYD-a Wang Chuanfu. U razgovoru za kineski nacionalnu radioteleviziju CCTV objasnio je kako su kineska električna vozila ispred konkurencije čak 3 do 5 godina - i to u pogledu samih proizvoda, tehnologija i industrijskih lanaca. Dok se tako nešto, naravno, ne može odnositi na Teslu koja je dugogodišnji lider na ovom tržištu (iako bi se to u 2025. moglo promijeniti), vjerojatnije je kako se njegov komentar odnosi prvenstveno na konkurente iz Europe.

Zahvaljujući spomenutom odličnom odnosu kvalitete i cijene, kineski automobili sve su popularniji i na drugim tržištima, uključujući i europsko (a sve ih češće vidimo i na hrvatskim cestama), no i pred njima je izazovni razdoblje zbog najavljenog uvođenja carina u SAD-u i EU.

CEO BYD-a ipak vjeruje kako će uspjeti riješiti te izazove jer, kako je objasnio, zaštita carinama i novim tarifama, ne odnosi se na dobre proizvode - poput njihovih automobila.

Izvor: Reuters