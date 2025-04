Prava poslastica stiže na PlayStation, s posebnim iznenađenjem za gamere u Hrvatskoj

Gameri u Hrvatskoj koji s nestrpljenjem čekaju igru Ghost of Yōtei imaju puno razloga za veselje. Jer, osim što je razvojni studio Sucker Punch Productions najavio je da Ghost of Yōtei stiže na PS5 2. listopada 2025. godine, još je jedna dobra vijest da će igra biti lokalizirana na hrvatski jezik, odnosno titlovi i meniji u igri bit će prikazani na hrvatskom.

Podsjetimo, igra Ghost of Yōtei, prati glavnu junakinju, Atsu, kojoj je prije šesnaest godina, u srcu Eza (današnji Hokkaido), banda odmetnika poznata kao Yōtei Šestorka oduzela sve. Ubili su joj obitelj i ostavili je da umre prikovanu za zapaljeno stablo ginka ispred njezina doma. No Atsu je preživjela. Naučila se boriti, ubijati i loviti te se nakon godina izbivanja vratila kući s popisom šest imena: Zmija, Oni, Kitsune, Pauk, Zmaj i Lord Saito (The Snake, The Oni, The Kitsune, The Spider, The Dragon, and Lord Saito.)

Jednog po jednog, Atsu ih lovi kako bi osvetila svoju obitelj, naoružana istom katanom kojom je bila prikovana za zapaljeno stablo prije mnogo godina. No, iako Atsuina priča počinje s osvetom, otkrit će da njezino putovanje donosi mnogo više od same osvete. Istražujući Ezo, Atsu će upoznati neočekivane saveznike i stvoriti veze koje će joj dati novi osjećaj svrhe.

U Ghost of Yōtei unaprijedili smo način na koji istražujete otvoreni svijet, nudeći još više slobode i raznolikosti nego u igri Ghost of Tsushima. Sami ćete odlučiti koje tragove želite pratiti te kojeg člana Yōtei Šestorke želite prvog loviti. Atsu može pratiti i druge opasne mete i preuzimati nagrade ili potražiti majstore oružare koji će ju naučiti novim vještinama. Ezo je divlji kraj, smrtonosan koliko i lijep. Dok budete putovali kroz otvoreni svijet, naići ćete na neočekivane opasnosti, ali i mirne trenutke odmora (uključujući i neke aktivnosti poznate iz Tsushime), a moći ćete i zapaliti logorsku vatru bilo gdje pod zvjezdanim nebom. Igra vam pruža slobodu da istražujete Ezo kako želite i jedva čekamo podijeliti s vama više detalja, poručili su iz Sucker Punch Productions.

Kako izgleda trailer za igu, pogledajte sami, a na blogu PlayStationa možete saznati više informacija o igri i verzijama koje će biti dostupne.