Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti

Znanstvenici su posljednjih godina otkrili brojne rizike koji mogu dovesti do razvoja Alzheimerove bolesti kod ljudi, no zaključak do kojeg je došla posljednja studija mogao bi promijeniti sve.

Naime, studija objavljena u časopisu Nature, otkrila je kako bi manjak jednog metala u tijelu mogao biti ključan faktor koji doprinosi razvoju demencije kod pacijenata s Alzheimerovom bolesti. Ključni metal - litij.

Da, isti onaj litij koji se koristi u izradi modernih baterija za električne automobile i pametne telefone prirodno se javlja u mozgu ljudi i održava normalnu funkciju stanica te sprječava degradaciju živčanih stanica.

Tijekom studije znanstvenici s Medicinskog fakulteta na Harvardu otkrili su da je manjak litija u ljudskom mozgu jedan od prvih znakova prije pojave Alzheimerove bolesti. Kad su to pokušali testirati kod miševa, otkrili su da je nedostatak litija u mozgu ubrzao pad njihovog pamćenja.

Zanimljivo, istraživači su otkrili da nova vrsta litijevog spoja (litijev orotat) može pomoći u sprječavaju stvaranja amiloidnih plakova u mozgu te je pokazao da može vratiti pamćenje kod miševa.

Nije nepoznat u medicini

Tijekom istraživanja znanstvenici su analizirali razine tragova oko 30 različitih metala u uzorcima mozga i krvi kod niza ljudi - od onih zdravi, preko onih u ranoj fazi demencije do onih kojima je dijagnosticirana napredna faza Alzheimerove bolesti. Koristeći metodu kemijske analize masenom spektroskopijom otkrili su da je litij jedini metal s izrazito različitim razinama među testiranim skupinama.

Ovo je prvi put da je netko pokazao da litij postoji na prirodnoj razini koja je biološki značajna bez davanja kao lijeka, istaknuo je glavni autor studije Bruce Yankner.

Korištenje litija u liječenju ljudi nije nikakva novost, no do sad se koristio za liječenje bolesti poput bipolarnog poremećaja i depresije. Razlika je što se u tim slučajevima prepisuju koncentracije koje bi za "normalne" ljude mogle biti toksične.

No, litijev orotat učinkovit je u puno manjim dozama - sličnijima prirodnim razinama litija u mozgu. A mogao bi biti karika koja je nedostajala kako bi znanstvenici razvili učinkovitu terapiju za liječenje Alzheimerove bolesti.

Ideja da nedostatak litija može biti uzrok Alzheimerove bolesti je nova i sugerira drugačiji terapijski pristup, rekao je dr. Yankner i upozorio kako bi njihove zaključke trebalo testirati i u sklopu kliničkog ispitivanja.

Morate biti oprezni s ekstrapolacijom iz mišjih modela, a nikad ne znate dok to ne isprobate u kontroliranom kliničkom ispitivanju na ljudima... Ali zasad su rezultati vrlo ohrabrujući, dodao je na kraju.