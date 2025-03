Samsung umjetnu inteligenciju donosi i na svoju Galaxy A seriju

Samsung je uoči sajma MWC u Barceloni predstavio novitete iz svoje Galaxy A serije - Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G i Galaxy A26 5G, koji će biti prvi telefoni iz te serije opremljeni alatima umjetne inteligencije.

Nova Galaxy A serija predstavlja važan korak u našoj „AI for All“ viziji, pružajući nevjerojatna Galaxy mobilna AI iskustva još većem broju korisnika diljem svijeta, izjavio je TM Roh, predsjednik i voditelj Mobile eXperience odjela u Samsung Electronicsu. S ovim sjajnim novim značajkama i mogućnostima, uzbuđeni smo otključati neograničenu kreativnost na Galaxy A seriji, istovremeno osiguravajući sigurno, pouzdano i zabavno mobilno iskustvo.

Kako je istaknuto na predstavljanju, "Awesome Intelligence" je prva sveobuhvatna mobilna umjetna inteligencija dostupna isključivo na Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G i Galaxy A26 5G pametnim telefonima koja korisnicima donosi AI alate. Među ostalima tu su poboljšana značajka Circle to Search with Google, koja olakšava pretraživanje izravno sa zaslona telefona.

Samsung Galaxy A36 5G (Foto: Samsung)

Galaxy A serija opremljena je sustavom s tri kamere s glavnom lećom od 50 MP na svim uređajima i 10-bitnim HDR prednjim objektivom na Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G. Galaxy A56 5G ima kameru s ultra širokim objektivom od 12 MP s "Best Face" značajkom koja olakšava snimanje savršene grupne snimke. Naime, omogućuje odabir i kombiniranje najboljih izraza lica do pet osoba iz pokretne fotografije (motion photo) - bez obzira na to je li netko trepnuo ili skrenuo pogled. Galaxy A56 5G također donosi poboljšanja u Nightography načinu snimanja, s Low Noise značajkom uključenom unutar selfie kamere od 12 MP i kao dodatna podrška za širokokutnu kameru za snimanje sadržaja pri slabom osvjetljenju.

Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G i Galaxy A26 5G dolaze i s Object Eraser značajkom za uklanjanje "neželjenih" smetnji s fotografija, dok Filters značajka omogućuje izradu vlastitih prilagođenih filtera izdvajanjem boja i stilova iz postojećih fotografija.

Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G imaju 6,7-inčni FHD+ Super AMOLED zaslon s razinama svjetline do 1200 nita. Baterija od 5.000 mAh kod Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G podržava snagu punjenja od 45 W i Super Fast Charge 2.0 tehnologiju.

Galaxy A56 5G pokreće Exynos 1580 čipset, a Galaxy A36 5G ima Snapdragon 6 Gen 3.

Posebno je zanimljivo što A serija dolazi s podrškom za do šest generacija Android OS i One UI ažuriranja te šest godina sigurnosnih ažuriranja.

Samsung Galaxy A26 (Foto: Samsung)

Kako je najavljeno, Samsung će također predstaviti Galaxy A56 5G Enterprise Edition, nudeći poslovna mobilna iskustva. Poslovni korisnici imat će sedam godina sigurnosti i One UI ažuriranja, tri godine jamstva i dvogodišnjeg jamstva za životni ciklus proizvoda kako bi se osigurao dugotrajan i bezbrižan prijelaz. Također i jednogodišnju licencu za Knox Suite – Enterprise Plan, ultimativni paket za zaštitu i upravljanje opsežnim i složenim flotama uređaja kroz preciznu kontrolu ažuriranja OS-a, analizu korištenja uređaja, inteligentne sigurnosne uvide i ekskluzivne značajke prilagođene potrebama poduzeća i radnika na terenu.

Nova Galaxy A serija trebala bi biti dostupna na hrvatskom tržištu tijekom ožujka, kad će biti poznate i cijene pojedinih modela.