Srce DEI 2025. bavit će se kibernetičkom sigurnošću i disruptivnim tehnologijama

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu 26. i 27. ožujka 2025. organizira konferenciju Dani e-infrastrukture Srce DEI 2025. Konferencija će se održati u zgradi Sveučilišta u Zagrebu, Radoslava Cimermana 88. Pokrovitelji ovogodišnje konferencije su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Rektorski zbor Republike Hrvatske Grad Zagreb.

I ove ćemo godine okupiti našu zajednicu korisnika i tijekom dva dana održavanja konferencije Srce DEI 2025 raspravljati o izazovima koje nadolazeće, disruptivne tehnologije i sve veći zahtjevi za sigurnošću i otpornošću postavljaju pred sve nas u svakodnevnom djelovanju u znanosti, visokom obrazovanju, ali i životu općenito. Okupit ćemo korisnike naših usluga i sustava, znanstvenike, istraživače, nastavnike, studente, knjižničare, IT stručnjake, čelnike ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja i sve zainteresirane za daljnje unapređenje i digitalnu transformaciju znanosti i visokog obrazovanja. Srce DEI je prije svega mjesto okupljanja i prilika za razmjenu znanja i iskustva u savladavanju digitalnih izazova, ali, kao i svake godine i prilika za predstavljanje novosti na uslugama, projektima i inicijativama Srca za akademsku i znanstvenu zajednicu, istaknuo je Ivan Marić, ravnatelj Srca.

Program konferencije Srce DEI 2025 sadrži više od četrdeset izlaganja podijeljenih u osam tematskih blokova, više od deset radionica, osamnaest poster-prezentacija i dva pozvana predavanja.

Osluškujući povratne informacije naših sudionika, ovogodišnji program konferencije smjestili smo samo na jednu lokaciju u prostor Sveučilišta u Zagrebu. Naglasak smo stavili na praktično stjecanje znanja korisnika u korištenju usluga i sustava Srca u obliku interaktivnih radionica, predavanja i rasprava. Usmjerili smo se na sveobuhvatne teme disruptivnih tehnologija, umjetnu inteligenciju, informacijske sustave i osiguravanje kibernetičke sigurnosti. Nadamo se da ćemo s ovogodišnjim programom dodatno potaknuti konstruktivne rasprave, razmjenu ideja i zajedno definirati smjer daljnje digitalne transformacije.

Tijekom osam tematskih blokova razgovarat ćemo o neraskidivoj vezi umjetne inteligencije, big data i superračunala, o kibernetičkoj sigurnosti iz perspektive visokih učilišta i znanstvenih instituta, kvantnoj komunikacijskoj mreži i njezinom razvoju u Hrvatskoj, reakreditaciji visokih učilišta, važnosti nacionalne infrastrukture repozitorija za dijeljenje rezultata istraživanja, primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju s naglaskom na osiguranje sinergije tehnologija i ljudskosti te saznati novosti u informacijskom krajobrazu znanosti i visokog obrazovanja kao i koliko je daleko odmakla primjena otvorene znanosti u praksi u Hrvatskoj u odnosu na Europu, izdvojio je dr. sc. Slaven Mihaljević, predsjednik Programskog odbora konferencije Srce DEI 2025.

Program konferencije počinje u srijedu 26. ožujka svečanim otvaranjem nakon kojeg slijedi pozvano predavanje dr. sc. Nilsa Wedija voditelja digitalnih tehnologija za Destination Earth u Europskom centru za srednoročne vremenske prognoze (ECMWF) na temu „Implementing Digital Twin technology of the Earth System in Destination Earth“. U njemu će na primjeru digitalnog blizanca planeta Zemlje objasniti kako digitalni blizanci rade, prednostima, nedostacima i budućnosti njihove upotrebe i mogućnostima koje nam donose za rješavanje najvećih društvenih izazova današnjice.

U središnjem panelu na temu „Disruptivne tehnologije kao pokretač promjena“ predstavnici iz akademske zajednice, gradske uprave i gospodarstva razgovarat će o tome kako nove disruptivne tehnologije doprinose rješavanju nekih od najrelvantnijih problema današnjice u znanosti ali i kako doprinose funkcioniranju društva i života općenito.

Tijekom tematskog bloka „Superračunala i umjetna inteligencija: snaga za rješavanje kompleksnih problema“ bit će dani konkretni primjeri korištenja superračunalnih resursa Srca za rješavanje problema koji zahtijevaju primjenu velikih jezičnih modela, strojnog učenja i drugih tehnologija umjetne inteligencije.

Tematski blok „Kibernetička sigurnost – je li sustav znanosti i visokog obrazovanja spreman?“ bavit će se konkretnom primjenom Zakona o kibernetičkoj sigurnosti te Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti, u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i načinima na koje se ustanove mogu pripremiti na njihovu primjenu.

Tematski blok „Novosti u informacijskom krajobrazu znanosti i visokog obrazovanja“ donosi pregled najvažnijih iskoraka u infrastrukturi visokog obrazovanja i znanosti ostvarenih tijekom 2024. godine te planove za 2025. godinu.

U tijeku je novi ciklus reakreditacija visokih učilišta u kojemu će novi informacijski sustav ISPiK Reakreditacije zamijeniti dosadašnji sustav Mozvag. Kako će se odvijati novi ciklus reakreditacije i koje novosti donosi novi sustav sudionici konferencije imat će priliku saznati tijekom tematskog bloka „Reakreditacija visokih učilišta“.

Tijekom tematskog bloka „Kvantna komunikacijska mreža: od arhitekture do primjene” bit će riječi o značenju, važnosti i specifičnostima arhitekture kao osnove za implementaciju kvantne distribucije ključeva (engl. Qantum key distribution, QKD) tehnologije i o postkvantnoj kriptografiji (engl. Post-Quantum Cryptography, PQC) na primjeru distribuiranog skladišnog sustava. Također, bit će predstavljene i mogućnosti budućeg povezivanja nacionalne QKD mreže u jedinstvenu EuroQCI mrežu.

Drugi dan konferencije počet će s pozvanim predavanjem na temu digitalnog vodstva koje će održati prof. dr. sc. Albert Sangra direktor UNESCO-ove katedre za tehnologiju i obrazovanje za društvene promjene na Otvorenom sveučilištu Katalonije. Biti će dan uvid u ideje o digitalnom vodstvu, s fokusom na to kako institucije visokog obrazovanja mogu učinkovito iskoristiti različite digitalne tehnologije koje su im na raspolaganju, ali i u izazove s kojima se pri tome suočavaju

Temom upotrebe digitalnih tehnologija u obrazovanju bavit ćemo se tijekom dva tematska bloka drugog dana konferencije. Prvi blok „Sinergija tehnologije i ljudskosti u sustavu obrazovanja i znanosti: Kako će se promjene reflektirati na društvo – život, rad i učenje?“ istražit će utjecaj suvremenih tehnoloških inovacija na obrazovne i znanstvene procese, s naglaskom na ravnotežu između digitalnih rješenja i ljudskog pristupa. Drugi tematski blok naziva „Digitalne tehnologije u obrazovanju“ donosi predstavljanje četiri konkretna primjera primjene naprednih tehnologija u obrazovnom procesu.

Ove godine Srce obilježava deset godina od uspostave nacionalne infrastrukture za digitalne repozitorije Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar) koja omogućava dijeljenje rezultata rada visokoškolskih i znanstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. U tematskom bloku "Budućnost dijeljenja rezultata istraživanja: uloga repozitorija“ predstavit će se novosti koje reimplementirani sustav Dabra donosi, iskustva urednika te njihova nastojanja da se poveća povjerenje istraživača i studenata u repozitorije.

„Otvorena znanost i EOSC: od principa do prakse“ naslov je ovogodišnjeg nacionalnog EOSC tripartitnog sastanka, dijela Srce DEI 2025 usmjerenog na jačanje implementacije Europskog oblaka otvorene znanosti (EOSC) i općenito, otvorene znanosti u Hrvatskoj. Predstavnici Europske komisije, Udruženja EOSC-a, EOSC Upravljačkog odbora, Ministarstva, znanosti obrazovanja i mladih te Vijeća Inicijative HR-OOZ-a govorit će o mnogim temama bitnim za razvoj otvorene znanosti, stanju u EU i planovima EOSC-a za budućnost, ali i o stanju otvorene znanosti u Hrvatskoj iz nekoliko perspektiva.

Organizaciju ovogodišnje konferencije podržali su Axians Hrvatska d.o.o. i Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium d.o.o. te STORM Grupa d.o.o. kao dijamantni sponzori, AKD d.o.o. kao zlatni sponzor te Arista Networks Inc i MEP d.o.o. kao sponzori. Dijamantni sponzori su pripremili radionice na kojima će sudionici dobiti priliku za stjecanje vještina potrebnih za suzbijanje naprednih kibernetičkih napada, saznati više o najnovijim HPC tehnologijama, kako odabrati pravi hardver za svoje aplikacije i kako iskoristiti Cray Programming Environment za poboljšanje svojih razvojnih procesa.

I ove godine ćemo u programu imati predstavljanje aktivnosti i postignuća zajednice u obliku poster-prezentacija. Bit će izložene tijekom oba dana konferencije, a autori će imati priliku predstaviti se trominutnim prezentacijama postera tijekom redovnog programa konferencije. Vjerujemo da će ovogodišnji program omogućiti usvajanje novih znanja i vještina, razmjenu ideja, iskustava i promišljanja. Pozivamo sve da nam se pridruže na konferenciji Dani e-infrastrukture Srce DEI 2025 kako bismo zajedno nastavili započeti proces digitalne transformacije sustava znanosti i visokog obrazovanja, zaključio je dr. sc. Slaven Mihaljević, predsjednik Programskog odbora konferencije.

Sudjelovanje na konferenciji Srce DEI 2025 moguće je uz uplatu kotizacije ovisno o kategoriji kojoj sudionik pripada, a prijave su otvorene do 19. ožujka 2025. Sve detaljne informacije o kotizacijama nalaze se na web stranicama konferencije.