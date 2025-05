Svaki četvrti prodani automobil ove godine imat će električni motor

Kada su tradicionalne automobilske kompanije počele ulagati desetke milijardi dolara u elektrifikaciju, a u nekim državama najavljivali su zabranu prodaje benzinaca i dizelaša, činilo se kako smo na pragu radikalne tranzicije na ovom tržištu. Iako su električni automobili sve popularniji, ta tranzicija ipak neće biti tako brza kako se ranije mislilo, no u jednom u budućnosti zaista možemo očekivati da će prodaja električnih automobila premašiti prodaju automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Raste potražnja i u Europi: Povećana globalna prodaja električnih vozila i plug-in hibrida u travnju

To se vjerojatno ipak neće dogoditi tijekom sljedećih nekoliko godina, no prema predviđanjima Međunarodne energetske agencije (IEA), u 2025. godini svaki četvrti prodani automobil trebao bi imati električni motor. Dakle, električna vozila (uključujući i plug-in hibride) ove bi godine trebala zauzeti četvrtinu tržišta. Što se tiče predviđanja do kraja ovog desetljeća, taj bi udio trebao konstantno rasti i 2030. godine električni automobili trebali bi zauzeti više od 40 posto tržišta.

Prema izvještaju o prognozama za globalno tržište u 2025., iz IEA-a naglašavaju kako je, usprkos svim izazovima i ekonomskim pritiscima na ovo tržište, prošle godine prodano rekordnih 17 milijuna automobila s električnim motorima, čime je udio prvi put premašio 20 posto.

Najpopularniji u Kini

Rast prodaje nastavljen je i na početku ove godine pa je u prvom kvartalu ove godine prodaja električnih vozila i plug-in hibrida skočila za 35 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Automobili s električnim motorima najpopularniji su u Kini gdje se njihov udio približio 50 posto te je u toj zemlji prošle godine prodano više od 11 milijuna električnih vozila. Prema ovom izvještaju, prodaja električnih vozila i plug-in hibrida značajno je porasla i na tržištima zemalja u Aziji i Latinskoj Americi (više od 60 posto), dok na tržištu SAD-a porast iznosi oko 10 posto i vozila s električnim motorima zauzimaju oko 10 posto tržišta. U Europi je prodano oko 3 milijuna e-vozila.

Planovi BYD-a mogli bi zabrinuti tradicionalne proizvođače automobila

Fatih Birol, izvršni direktor IEA-a komentirao je kako potražnja za električnim automobilima, usprkos značajnim nesigurnostima, ostvaruje nove rekorde, pri čemu su glavni generator rasta niske cijene. Zahvaljujući sve većoj konkurenciji, kao i padu cijena baterija, prošle je godine smanjena prosječna cijena električnih automobila. To je naročito izraženo u Kini, gdje je danas dvije trećine prodanih električnih automobila jeftinije u odnosu na njihove konkurente s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Osim električnih automobila, prošle je godine zabilježen i veliki porast prodaje električnih kamiona - i to čak 80 posto globalno te njihov udio na tržištu sada iznosi 2 posto. Slično kao i s automobilima, najveći rast prodaje zabilježen je u Kini.

Izvor: Electrek