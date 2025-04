Trinaest lekcija za budućnost FinTecha: Što nas je Money Motion 2025 naučio o digitalnim financijama u Europi

Sigurnost investicija, štednje i novca na računu – uvijek su aktualne teme, a osobito u posljednjih šest mjeseci tijekom kojih strepimo zbog geopolitičkih zbivanja na Zapadu. Velike najave rasta kriptovaluta, nikad nesigurnije tržište dionica, pad pa rast pa ponovno pad zlata, te u jednom trenutku i potpuni prekid digitalnih plaćanja diljem kontinenta, zajedno s pitanjem američkih uvoznih tarifa, samo su neki od događaja koji podsjećaju prosječnog građanina koliko naša individualna imovina i sigurnost ovise o brojnim faktorima globalnog financijskog tržišta. Stoga, razgovarati o tome u kakvoj budućnosti želimo živjeti i kako je želimo postići, nikada nije bilo važnije.

Kao neupitan centar znanja i mjesto susreta lidera iz svih grana financijskog tržišta u srednjoj i istočnoj Europi, ističe se konferencija Money Motion. Treće izdanje najveće FinTech konferencije u regiji, pod pokroviteljstvom vodećih regionalnih brendova u industriji – Mastercarda, Monrija, ASEE-a, OTP banke, A1 Hrvatske, Croatia osiguranja i LAQO-a – održano je prije mjesec dana na Zagrebačkom velesajmu i okupilo više od 2500 posjetitelja iz tridesetak zemalja.

Tijekom dvodnevnog programa na čak četiri pozornice, više od 120 stručnjaka govorilo je o aktualnim izazovima, nužnim rješenjima i smjerovima razvoja industrija upravo kako bi naša imovina bila sigurnija, transakcije brže, a cijelo iskustvo upravljanja njome jednostavnije. Na samom raskrižju inovacije i regulacije, Money Motion je, više nego ikad, pokazao da FinTech nije izoliran sektor, već dinamičan sustav koji se isprepliće s politikom, tehnologijom, sigurnošću i sportom.

U nastavku donosimo trinaest ključnih lekcija ovogodišnjeg izdanja.

1. Instant plaćanja nisu više eksperiment – ona su nova norma

Danas čak 80% naših transakcija su instant, izjavio je Krzysztof Sobala iz Mastercarda. Silvia Mensdorff-Pouilly iz Worldpaya upozorila je, međutim, da sigurnost ne smije zaostajati: Brzina je važna, ali povjerenje je ono što čini razliku. Ignacio Terol iz ECB-a najavio je digitalni euro kao paneuropski projekt interoperabilnosti, naglasivši da će NFC i QR kodovi biti ključni za inkluzivnost sustava.

2. Super-aplikacije će oblikovati korisnička očekivanja

Aleksandar Bogdanović iz Yettel Banke jasno je definirao cilj: Želimo korisnicima ponuditi sve na jednom mjestu – bankarstvo, telekom i usluge. Naš super app već funkcionira u Srbiji, Bugarskoj i Češkoj. Borko Buturac iz Aircasha nadodaje: Ljudi ne žele deset aplikacija za deset stvari. Žele jednu koja sve pokriva.

3. AI je paradigma, ne alat



Zoltán Kaszás iz OTP banke otkrio je da su razvili vlastiti GPT-like model na englesko-mađarskom jeziku, ali da je stvarna vrijednost bila: Znanje – što graditi, što kupiti, koja znanja uvesti u organizaciju. Tim Rutten iz Backbasea je poručio: AI nije alat, nego promjena mindseta. UX mora postati personaliziran i dinamičan, vođen podacima i uvidima.

4. Inovacije zahtijevaju reorganizaciju iznutra

Christoph Schoefboeck iz Erste Banke istaknuo je da su promijenili strukturu u agilne timove u retailu i korporativnom segmentu: IT i biznis su počeli surađivati na novoj razini. Monika Majstorović iz A1 Hrvatska dodala je: Kultura u kojoj se može pogriješiti je preduvjet za inovaciju.

5. Sigurnost u doba AI-ja zahtijeva novi okvir povjerenja

Neven Zitek iz Spana istaknuo je: Ljudi mrze lozinke. Moramo preći na biometriju i ponašajnu autentifikaciju. Sven Škrgatić iz A1 upozorio je na rast prevare: Napadi postaju sofisticiraniji, čak i jezične barijere više nisu prepreka.

6. Cloud je okosnica skalabilnosti, ne samo tehnologije

Charith Mendis iz AWS-a komentirao je: Banke konačno shvaćaju što FinTech znači – i kreću putem dekompozicije sustava. Monoliti su stvar prošlosti.

7. Regulativa može biti vjetar u leđa

Svetlana Sailer iz Krakena: MICA regulativa upalila je svjetlo u mračnoj sobi. Sada konačno imamo okvir u kojem banke mogu legalno poslovati s kriptom. Don Ginsel iz EDFA-e naglasio je: EU stvara jedinstveno tržište regulacijom, a ne unatoč njoj.

8. Investicije postaju dostupne svima

Krešo Vugrinčić iz InterCapitala izjavio je: Investiranje više nije luksuz bogatih. S aplikacijom i 50 eura možete diverzificirati portfelj. Josip Glavaš iz Erste AM dodaje: Za veće portfelje ostaje potreba za osobnim pristupom, ali mali investitori napokon imaju alate.

9. Retail sektor postaje poligon za FinTech inovacije

Nina Mimica iz Studenca: AI alat nam odlučuje koja trgovina radi nedjeljom. Nismo imali klasični sastanak već 7 mjeseci – sve se radi kroz digitalni sustav preporuka. Thilo Freund iz Triga: Kupovina bez kase? Već funkcionira u Londonu. Mi to sada širimo diljem Europe.

10. Financije su političke, a FinTech treba filozofiju

Filozof Srećko Horvat je upozorio: Financije su uvijek političke. Tko kontrolira financije, kontrolira svijet. Ekonomistica Vedrana Pribičević nadovezala se: AI se često koristi kao mit za izvlačenje kapitala. EU mora razvijati vlastitu, otvorenu AI infrastrukturu.

11. Podaci su valuta i u sportu – a FinTech lekcije dolaze sa zelenih terena

Ivan Bešlić, suosnivač Sofascorea, naglasio je da će AI omogućiti fanovima pristup metrikama poput razine umora i otkucaja srca u stvarnom vremenu. Vizija: sport kao podatkovno bogat, interaktivni ekosustav koji podsjeća na FinTech u smislu korisničke vrijednosti.

12. Naučiti donositi poteze: Šah kao model financijske pismenosti



Na panelu "One Move Ahead", moderiranom od strane velemajstora Alojzija Jankovića, Hrvoje Fajdetić istaknuo je da šah razvija ključne vještine odlučivanja s nepotpunim informacijama – što je identično izazovima ulaganja. Ne povući potez znači gubiti imovinu pod inflacijom, rekao je, pohvalivši pritom potez ministra Primorca o otvaranju trezorskih zapisa građanima. Valent Sinković, proslavljeni veslač, istaknuo je da mu šah pomaže držati mozak u formi: Strategija i koncentracija pobjeđuju, ne samo mišići. Sinkovićev Chess.com rejting od 1400 govori sam za sebe.

13. TradFi vs DeFi? Zaboravite borbu, gradimo mostove

Na jednom od najenergičnijih nastupa konferencije, Diego Borgo je keynoteom s naslovom "TradFi vs DeFi: From Streetfighter to Lobster Sex" razbio mit o sukobu između tradicionalnih i decentraliziranih financija. Prava prilika nije u sukobu, nego u mostu između svjetova, istaknuo je. Zajedno s Domagojem Vukovićem i Lukom Ciganekom, a pod moderacijom Une Softić, raspravljalo se o tome što FinTech može naučiti od kripto marketinga. Panel je okupio TradFi profesionalce, kripto entuzijaste i graditelje – svi su se, prvi put, složili oko jedne stvari: borba je iluzija, a budućnost je u suradnji.

Četvrto izdanje konferencije Money Motion održat će se u ožujku 2026. godine.