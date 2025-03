Uzeo dugu pauzu i uzdahnuo: Musk iskreno odgovorio na pitanje koje mnoge zanima

Gledajući popis kompanija koje je osnivao ili kojima upravlja Elon Musk, čini se kako je on najzaposlenija osoba na svijetu. Teško je uopće zamisliti da netko ima vremena za Teslu, SpaceX, društvenu mrežu X, Neuralink, Boring Company i xAI te pored toga može cijeli dan visiti na društvenim mrežama i igrati videoigre. No Musku niti to nije bilo dovoljno pa je prihvatio još jedan i to iznimno veliki izazov. Pridružio se Trumpu u odjelu DOGE u kojem želi uvesti radikalne promjene u brojne vladine agencije, odnosno kako je to objasnio u intervjuu za Fox Business - pokušava popraviti učinkovitost vlade, ukloniti otpad i prijevare te smatra da kako je u tome do sada ostvario dobar napredak.

Prema Garrettu Nelsonu, analitičaru CFRA Researcha, postalo je jasno kako Musk sada više vremena provodi oko DOGE-a, nego oko drugih stvari, odnosno svojih drugih kompanija. U danu jednostavno nema dovoljno vremena za sve, što prilično zabrinjava dioničare Tesle jer je i njima jasno kako izvršni direktor te kompanije ne može posvetiti većinu svog vremena i truda upravljanju tvrtkom. Što se može vidjeti i po posljednjim rezultatima. Samo u ponedjeljak dionica je potonula 15 posto, što je najveći pad od 2020. godine. U odnosu na vrhunac u prosincu, cijena dionice u minusu je čak 55 posto.

Velike poteškoće

U prilog Tesli ne idu i informacije iz Europe gdje je, osim na nekim tržištima poput Velike Britanije, zabilježen veliki pad prodaje Teslinih vozila od početka ove godine. Situacija je loša i na tržištu Australije, dok Musk ipak može biti zadovoljan porastom prodaje u SAD-u.

O tome kako je voditi više kompanija i biti na čelu DOGE-a, Elon Musk razgovarao je s voditeljem Fox Businessa Larryjem Kudlowom kojem je priznao da tako nešto nije jednostavno niti lako. On svoje kompanije vodi, komentirao je, “s velikim poteškoćama”, a nakon što je to rekao uzeo je dugu pauzu i uzdahnuo, no više nije ništa dodao. Kudlow ga je također upitao i oko situacije oko vandalizma i napada na Tesline trgovine i automobile za što je također rekao da je “teško”, no dodao je kako misli da on sa svojom ekipom “radi pravu stvar”.

S ulaskom u politiku stvari su se za Muska prilično promijenile. Dok je s jedne strane postao favorit desnice, njegovi su potezi i ponašanje izazvali brojne kritike, ne samo u SAD-u, već i u Europi i šire. To je i jedan od razloga zbog kojih su neki potencijalni kupci odustali od kupovine Tesle (iako to nije jedini, niti presudni razlog), a kako bi se ogradili od Muska, dio vlasnika Tesle na svoja je vozila stavio naljepnicu kako su automobil kupili prije nego je Musk stao uz Trumpa, dok su neki oznake Tesle prekrili oznakama automobila drugih brendova nadajući se kako se neće naći na meti vandala koji ih mogu izgrebati ili pošarati grafitima.

