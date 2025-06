YouTube kreće stopama Mete: U fokusu je sloboda izražavanja, što znači - više štetnog sadržaja

Povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću označio je i početak nekih promjena u tehnološkoj industriji. U drugi plan pale su toliko spominjane DEI inicijative, dok je u prvom planu ponovno sloboda govora, što prema nekima znači i slobodno dijeljenje neželjenog sadržaja, nasilja i govora mržnje. Takve promjene najbolje možemo vidjeti na primjeru Mete kada je Zuckerberg najavio ukidanje tzv. fact checkera za Facebook i Instagram koje, po uzoru na Muskov X, mijenja s community notesima. Riječ je o sustavu unutar kojeg sami korisnici, odnosno zajednica, a ne nekakve organizacije za provjeru činjenica, odlučuju o točnosti objava, dodaju im kontekst i slično.

Od ovog tjedna kreće radikalna promjena i početak kraja za fact checkere na Facebooku

U tom smjeru krenuo je i YouTube. Samo mjesec dana nakon što je Trump ponovno postao predsjednik, predstavljena su nova pravila korištenja ove platforme u kojima se postavlja i nova definicija onog što je po YT-u “javni interes”. Reorganizacija takve definicije javnog interesa uvijek se mijenja i prilagođava novoj vrsti diskusija kakve se vode na YouTubeu, objavili su iz te kompanije, a nova pravila odnose se na razgovore vezane uz teme poput izbora, rase, spola, imigracije i slično.

Zaštita slobode izražavanja

Uz sve te promjene, cilj platforme uvijek je isti, komentirala je glasnogovornica tvrtke Nicole Bell: Zaštita slobode izražavanja na YouTubeu, a istovremeno ublažavanje ozbiljne štete.

Kao jedan od primjera takvih promjena politika i odnosa prema javnom interesu, Bell je naglasila kako su početkom godine “umirovili” preostale politike vezane uz koronavirus, dok su dodali nove politike vezane uz kockanje.

Informacije o promjeni politike sadržaja prvi su objavili novinari NY Timesa koji su vidjeli nove interne materijale za trening moderatora sadržaja prema kojima bi se video trebalo ostaviti na ovom servisu ako do polovice njegova sadržaja krši pravila platforme. Do tada, YT je tolerirao do četvrtine sadržaja. Također, prema novim pravilima, ukoliko postoji dvojba između slobode izražavanja i rizika u određenom videu, iz YT-a su moderatorima rekli da u takvim situacijama ostave video na platformi.

Bell je objasnila kako se takvom politikom žele spriječiti da se npr. jedan cijeli video podcast u trajanju od jednog sata zabrani zbog kratkog prikaza nasilja te je za Engadget još jednom naglasila kako redovito mijenjaju i ažuriraju svoja pravila kako bi se prilagodili novim vrstama rasprava i sadržaja.